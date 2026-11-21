Алавес заби три гола на Ла Коруня

Алавес постигна четвъртата си победа от началото на сезона в испанския елит, след като надви Депортиво Ла Коруня с 3:1 като домакин в среща от 13-тия кръг. С тази победа баските задминаха в класирането въпросния съперник.

Домакините си заслужиха победата, като освен това пропуснаха и дузпа. В същото време новаците в групата няма почти никакви шансове, а и тяхното попадение беше автогол.

Играчите на Кике Санчес Флорес поведоха още във втората минута с попадение на Анхел Перес. До почивката Алавес пропусна да увеличи преднината си, а на всичко отгоре даже допусна гол за 1:1, след като в 41-вата Науел Теналия имаше малшанса да отклони топката в собствената си мрежа след засичане на Обамеянг.

Баските можеха да вкарат за 2:1 в 55-ата, но тогава вратарят на гостите Лео Роман спаси дузпа, изпълнена от Лукас Бойе.

Скоро обаче нападателят на домакините се реваншира с попадение в 62-рата, което беше оспорвано от противника заради евентуално изблъскване в атака.

Бившият футболист на Барселона Денис Суарес заби третия гол в последните секунди.

В следващия кръг двата тима ще спорят съответно с Реал Мадрид и Барселона.

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