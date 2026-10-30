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Юри Тилеманс застана твърдо зад Карик: Дойдох тук заради него

  • 30 окт 2026 | 12:48
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Халфът на Манчестър Юнайтед Юри Тилеманс се обяви в подкрепа на мениджъра Майкъл Карик на фона на спекулациите, че англичанинът може да бъде уволнен заради слабите резултати на отбора. Белгийският национал призова за стабилност на „Олд Трафорд“ и предупреди, че поредна треньорска смяна може да задълбочи проблемите на клуба.

„Дойдох тук отчасти заради него, защото той ме искаше в отбора. Искаше да помогна на тима. Затова много се радвам, че той остава, а и цялата група не иска внезапна промяна. Не искаме голяма промяна, която да доведе до още по-голямо разклащане на ситуацията. Имаме нужда от стабилност, трябва да продължим да работим здраво и в един момент нещата ще се обърнат“, заяви Тилеманс в интервю за “ТНТ Спортс”.

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Белгиецът, който пристигна на „Олд Трафорд“ от Астън Вила през лятото след разговори с Карик, беше категоричен, че мениджърът има подкрепата на съблекалнята. „Откакто съм тук, той винаги си върши работата. Опита се да наложи система, в която всички да се чувстваме комфортно. Мога да говоря само положително за него и съм сигурен, че всеки в съблекалнята би казал същото. Трябва да останем заедно и да обърнем ситуацията“, добави полузащитникът.

Тилеманс коментира и публичните критики на Бруно Фернандеш и Лисандро Мартинес към ръководството и спортно-техническия щаб на Юнайтед. Според него подобни разговори е по-добре да остават вътре в отбора, но същевременно показват колко много играчите искат да променят положението. „Всички сме различни и понякога, когато натрупаме разочарование, можем да използваме различни думи и да имаме различни мнения. Това е напълно нормално, стига да остане в групата. Всички искаме да печелим мачове и да обърнем нещата“, обясни той.

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Манчестър Юнайтед е в серия от осем поредни мача без победа във всички турнири и заема 16-о място във Висшата лига със седем точки от първите осем кръга, само на точка над зоната на изпадащите. Натискът върху Карик се засили след тежките поражения от Комо с 1:4 в Шампионската лига и от Борнемут с 0:3 в първенството. В събота „червените дяволи“ гостуват на Челси, а Тилеманс призна, че разбира недоволството на привържениците, които освиркаха футболистите след последния двубой.

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Снимки: Gettyimages

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