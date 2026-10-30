Разбиха мемориала на Манчестър Юнайтед в Мюнхен

Фондацията „Манчестър Мюнхен Мемориал“ изрази дълбоко огорчение, след като предмети, посветени на жертвите на самолетната катастрофа от 1958 година, бяха откраднати от мемориала в Мюнхен. Вандалският акт е извършен в понеделник, когато витрина на паметника на площад „Манчестър“ в германския град е била разбита с камък, а от нея са отнети ценни вещи, свързани с трагедията.

Според информация на германския вестник „Хало Мюнхен“ полицията смята, че посегателството е станало между 08:00 и 13:00 часа местно време. Мемориалът се намира на мястото, където на 6 февруари 1958 година се разбива самолетът с делегацията на Манчестър Юнайтед, завръщаща се от мач за Купата на европейските шампиони в Белград срещу Цървена звезда. Машината каца за презареждане в Мюнхен, но катастрофира при опит за излитане. Загиват 23 души, сред които осем футболисти на английския клуб.

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Председателят на фондацията Ифти Ахмед заяви, че случилото се е особено болезнено за семействата на загиналите и за привържениците на Манчестър Юнайтед по целия свят. „Отговорните за това може да са повредили витрина и да са откраднали скъпи за нас предмети, но не могат да откраднат спомените ни, да намалят силата на приятелството ни или да унищожат наследството на хората, които помним“, коментира той.

Ахмед благодари на фенската организация на Байерн Мюнхен „Ред Док Мюнхен“, която помага за поддръжката на мемориала и е реагирала бързо след посегателството. Счупеното стъкло е било подменено още същия ден. От фондацията уточниха, че Манчестър Юнайтед е предложил да поеме разходите за ремонта, но организацията е решила сама да се погрижи за възстановяването на паметника.

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Снимки: Gettyimages