Нов ден, нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, шефовете на клуба са разделени

Бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау е новият фаворит за треньорския пост в Манчестър Юнайтед, в случай че Майкъл Карик бъде уволнен, което изглежда като все по-вероятен сценарий. Според “Сън” англичанинът е кандидат №1 сред букмейкърите. Вчера “Дейли Телеграф” излезе с друга информация - че с най-големи шансове е бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман. “Дейли Мейл” обяснява това с противоречие сред ръководните фактори на “червените дяволи”. Според изданието Кристиан Вивел - директорът по трансферите, настоява силно за назначението на своя сънародник Нагелсман. Футболният директор Джейсън Уилкокс, който все пак стои по-високо в йерархията на клуба, предпочита мениджър с доказан опит в Премиър лийг. Еди Хау, Фабиан Хюрцелер, Унай Емери и Антонио Конте са в неговия списък, но германецът и испанецът в момента работят в Брайтън и Астън Вила и ще бъде много трудно да бъдат привлечени.

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Хора, запознати с възгледите на Антонио Конте, твърдят, че той проявява интерес към поста, но би искал гаранции относно правомощията си, преди да даде съгласието си. Смята се, че според него е необходим твърд контрол върху играчите, от които се очаква да поемат по-голяма отговорност за резултатите. От вчера се говори, че италианецът не е сред фаворитите, защото в ръководството има опасения около евентуалното негово назначение заради безкомпромисния му стил и риска от нови напрегнати ситуации в отношенията между шефовете и треньорския щаб.

Емери, освен че е ангажиран, също иска пълен контрол, който няма как да му бъде осигурен, защото е в разрез със структурата, въведена след пристигането на сър Джим Ратклиф.

Така се оказва, че назначението на Еди Хау е с най-убедителни аргументи и с най-широка подкрепа сред високите етажи на Манчестър Юнайтед. Той класира Нюкасъл в Шампионската лига на два пъти и сложи край на 56-годишното чакане на клуба за трофей, печелейки "Карабао Къп" през 2025 г. През юли, след пет години в Нюкасъл, той се оттегли от поста си, за да си вземе почивка, но се очаква „Олд Трафорд“ да бъде изключително привлекателна дестинация за него.

Странното е, че Хау беше един от кандидатите, препоръчани от Дан Ашуърт - тогавашния спортен директор на Манчестър Юнайтед, след уволнението на Ерик тен Хаг. Тогава обаче Ратклиф предпочете Рубен Аморим, а месец по-късно Ашуърт напусна.

For some at #mufc, Eddie Howe has the most compelling case if they replace Michael Carrick [@lauriewhitwell] https://t.co/MX7kcr4h0U — utdreport (@utdreport) October 23, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages