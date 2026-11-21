Комо се справи с Каляри

Комо записа седма победа в последните си осем мача във всички турнири. Тимът на Сеск Фабрегас победи Каляри с 2:0 като домакин, въпреки че не впечатли с представянето си.

Двата отбора стартираха предпазливо, а първата по-опасна ситуация бе пред вратата на домакините, като защитата с мъка успя да изчисти. По-късно Каики направи отличен пробив отляво, прати няколко бранителя на земята с финтове, но завършващият му удар му не бе достатъчно точен. Гостите стояха добре, но Комо поведе в 24-ата минута. Ян Коуто проби отдясно и центрира, а Хакобо Рамон засече с глава и откри резултата.

Three points at the Sinigaglia ⏹️ https://t.co/6AOPiVpnBY — Como1907 (@Como_1907) November 21, 2026

Десет минути по-късно Каляри имаше отличен шанс да изравни. След пробив на Малдини той сложи топката на крака на Бенди на задната греда, но шпагат на Рамон отклони топката и след като тя се удари в Малдини мина на сантиметри от гредата.

След почивката гостите отново имаха своите моменти, но получиха втори гол в 56-ата минута и това охлади ентусиазма им. След пробив на Коуто отдясно и центриране Лукас Да Куня с глава удвои. Към края домакините имаха възможности да увелечат преднината си. Първо Каприле отрази удар на резервата Ладо, а в добавеното време Дувикас се измъкна от защитата, но ударът му бе спасен от вратаря, а защитата успя да изби при добавката на Нико Пас.

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Снимки: Imago