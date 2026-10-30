Юнайтед посяга към съотборник на Груев

Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 година, твърди The ​​Athletic.

Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенджамин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 година.

Вероятността за трансфер на Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с нападателя и се надява да му предложи нов договор. Настоящото му споразумение е до лятото на 2028 г.

29-годишният Калвърт-Люин се присъедини към Лийдс от Евертън през 2025 година със свободен трансфер. Той има 10 участия във всички състезания този сезон и натрупа на сметката си пет гола.

🚨 Man United 'weighing up' January move for Dominic Calvert-Lewin - Manchester United are reportedly considering a January move for the Leeds forward - The Daily Mail says United are admirers of the 29-year-old's talents - They had considered a move in summer 2025 after his release from Everton - Calvert-Lewin has scored 20 goals in 49 appearances for Leeds - He has five goals in 10 appearances this season after 15 last term - The striker scored against United in the Premier League earlier this month - He has 75 Premier League goals and 19 assists in 282 appearances - His contract at Elland Road runs until June 2028 - A mid-season transfer is viewed as difficult given the rivalry between the clubs - Benjamin Sesko is out until at least January with a long-term shin problem — Football Culture (@CultFooty) October 29, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google