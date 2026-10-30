Юнайтед посяга към съотборник на Груев

Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 година, твърди The Athletic.
Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенджамин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 година.
Вероятността за трансфер на Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с нападателя и се надява да му предложи нов договор. Настоящото му споразумение е до лятото на 2028 г.
29-годишният Калвърт-Люин се присъедини към Лийдс от Евертън през 2025 година със свободен трансфер. Той има 10 участия във всички състезания този сезон и натрупа на сметката си пет гола.