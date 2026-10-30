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Юнайтед посяга към съотборник на Груев

  • 30 окт 2026 | 03:28
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Юнайтед посяга към съотборник на Груев

Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 година, твърди The ​​Athletic.

Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенджамин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 година.

Вероятността за трансфер на Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с нападателя и се надява да му предложи нов договор. Настоящото му споразумение е до лятото на 2028 г.

29-годишният Калвърт-Люин се присъедини към Лийдс от Евертън през 2025 година със свободен трансфер. Той има 10 участия във всички състезания този сезон и натрупа на сметката си пет гола.

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