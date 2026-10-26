Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

Изпълнят директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс са пристигнали на клубната база на Манчестър Юнайтед, за да продължат дискусиите, които най-вероятно ще доведат до очакваното уволнение на Майкъл Карик. Това съобщава журналистът Самюел Лъкхърст, който е близък до клуба от “Олд Трафорд”. Според неговата информация там е и капитанът Бруно Фернандеш, въпреки че играчите днес имат почивен ден. Фернандеш остана извън състава срещу Борнемут, след като постави под въпрос тактиката на Карик след тежката загуба с 1:4 от Комо в сряда. Той беше на пейката, като така и не се появи в игра, а капитанската лента бе дадена на Хари Магуайър. 32-годишният футболист започна загрявка едва в 58-ата минута и бе посрещнат със смесени реакции от привържениците.

В неделя вечер ръководството на Юнайтед проведе вътрешни разговори относно следващите стъпки на клуба, но все още не е постигнало споразумение с агента на Майкъл Карик относно финансовото обезщетение. След като отборът допусна унизителна загуба от Борнемут на „Олд Трафорд“, Карик разговаря за кратко с Берада и Уилкокс, след което се прибра у дома.

Очакванията са Манчестър Юнайтед да има нов мениджър за гостуването на Челси в събота. Твърди се, че основният фаворит за поста е бившият треньор на Нюкасъл Еди Хау.

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago