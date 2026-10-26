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Големите директори на Манчестър Юнайтед пристигнаха на клубната база, там е и Бруно Фернандеш

  • 26 окт 2026 | 12:51
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Изпълнят директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс са пристигнали на клубната база на Манчестър Юнайтед, за да продължат дискусиите, които най-вероятно ще доведат до очакваното уволнение на Майкъл Карик. Това съобщава журналистът Самюел Лъкхърст, който е близък до клуба от “Олд Трафорд”. Според неговата информация там е и капитанът Бруно Фернандеш, въпреки че играчите днес имат почивен ден. Фернандеш остана извън състава срещу Борнемут, след като постави под въпрос тактиката на Карик след тежката загуба с 1:4 от Комо в сряда. Той беше на пейката, като така и не се появи в игра, а капитанската лента бе дадена на Хари Магуайър. 32-годишният футболист започна загрявка едва в 58-ата минута и бе посрещнат със смесени реакции от привържениците.

В неделя вечер ръководството на Юнайтед проведе вътрешни разговори относно следващите стъпки на клуба, но все още не е постигнало споразумение с агента на Майкъл Карик относно финансовото обезщетение. След като отборът допусна унизителна загуба от Борнемут на „Олд Трафорд“, Карик разговаря за кратко с Берада и Уилкокс, след което се прибра у дома.

Очакванията са Манчестър Юнайтед да има нов мениджър за гостуването на Челси в събота. Твърди се, че основният фаворит за поста е бившият треньор на Нюкасъл Еди Хау.

Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик
Ръководството на Манчестър Юнайтед се събира на среща, която ще реши бъдещето на Карик
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Снимки: Imago

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