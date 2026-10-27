Манчестър Юнайтед трябва да плати компенсация на Нюкасъл за Еди Хау

Манчестър Юнайтед трябва да изплати компенсация на Нюкасъл, ако иска да назначи Еди Хау за заместник на Майкъл Карик. В последните дни англичанинът се очерта като основния фаворит за горещата позиция, като футболният директор на “червените дяволи” Джейсън Уилкокс предпочита именно него заради качествата му и опита, който вече има в Премиър лийг.

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Хау напусна Нюкасъл през юли, но от “Сейнт Джеймсис Парк” са си осигурили тази защита със задължителна компенсация, тъй като той имаше договор с клуба за още няколко години. Това е било условието специалистът да бъде освободен от договора си през лятото. Според “Дейли Телеграф” компенсацията първоначално е била в размер на 6 милиона паунда, но се очаква сега сумата да е наполовина.

Освен това Манчестър Юнайтед със сигурност трябва да плати компенсация и на Крик, който има договор с клуба до лятото на 2028 година. Вероятно уточняването на всички тези финансови подробности все още бави оповестяването на решението за треньорската смяна.

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