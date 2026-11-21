Старши треньорът на Милан Рубен Аморим защити рекордната покупка на клуба Гонсало Рамош въпреки малкия брой голове от началото на сезона и изрази задоволство от състоянието на младия Франческо Камарда, който се завърна в отлично настроение след лагера на младежкия национален отбор на Италия.
Португалският специалист говори обстойно за ситуацията при централните нападатели по време на пресконференцията преди неделното гостуване на Фрозиноне. Това ще бъде първият мач за „росонерите“ след международната пауза.
Аморим потвърди, че няма нови кадрови проблеми в лагера на тима след паузата за националните отбори: "Смятам, че всички са готови. През седмицата трябваше да контролираме натоварванията заради пътуванията на част от момчетата, но наличните футболисти са на линия. Радвам се, когато играчите са в ритъм, защото това е най-добрият начин за поддържане на форма. Готови сме за мача."
Защитникът Страхиня Павлович остава под известна въпросителна, но ще пътува с отбора: „Павлович се подобрява и ще бъде в групата. Не знам дали ще започне като титуляр, трябва да преценя. Той има огромно желание да играе, а на нас ни липсва неговият хъс. Имаме обаче и други състезатели, които тренираха повече през седмицата."
Относно качествата на Фрозиноне, португалският наставник подчерта високия ритъм на опонента: "Фрозиноне играе атрактивен футбол. Те са отборът с най-много спринтове в първенството и поддържат изключително високо темпо. Ние сме на второ място по този показател, така че можем да отговорим на това темпо. Съперникът е много силен в ситуациите един на един по фланговете. Стилът им е по-директен, не залагат на дълго изграждане на атаките и успяват много по-лесно от нас да доставят топката в последната третина. Очаква ни труден двубой, но имаме план как да им създадем проблеми.“
Аморим обърна специално внимание и на представянето на своите офанзивни играчи. Докато състезатели като Алфаджо Сисе, Адриен Рабио, Кристиан Пулишич и Диего Морейра имат общо 21 попадения във всички турнири този сезон, чистите нападатели Рамош и Камарда са се разписали едва три пъти – като всички голове са дело на португалския национал.
Според треньора затрудненията на Рамос се дължат изцяло на начина, по който функционира целият състав в предни позиции: "Трудностите на Рамос са трудности на целия отбор. Разполагах с две седмици, за да анализирам данните. Ние сме сред най-слабите тимове по отношение на задържането и продължаването на играта в последната третина от терена. Не отправяме много удари, а и не искам да стреляме безразборно отдалеч, защото оттам рядко се бележи. Истината е, че в момента не помагаме достатъчно на Рамос."
"В срещата с Дженоа например, ако не беше работата на Рамос на терена, нямаше да вкараме двата гола. Той самият не се разписа, но свърши ключова работа. Моята основна задача е да избутам целия тим по-напред, за да създаваме по-голям обем от атаки в близост до наказателното поле. Гонсало изпълнява задачи в защита, пресира халфовете и централните защитници, въпреки че бе закупен за реализатор. Аз съм този, който трябва да му помогне да играе на типичната си позиция в пеналтерията, и съм убеден, че головете ще дойдат."
Относно тийнейджъра Камарда, който има само 36 минути игрово време в Серия А през настоящата кампания, Аморим заяви, че търпението и плавното развитие при него са напълно нормален процес. Треньорът призна, че напълно разбира нетърпението на младите футболисти да получават бързо шансове за изява, тъй като самият той е преминал през подобен етап в кариерата си. Според него обаче адаптацията на най-високо ниво в клуб като Милан изисква време и търпение, а водещата роля в момента принадлежи на състезателите с опит.
"Той се нуждае от време, за да израсне и да се почувства напълно уверен в клуба. Не знам какво ще се случи през януари, а и във футбола обстоятелствата се променят само за седмица. Фокусът трябва да бъде единствено върху следващата тренировка и предстоящия мач“, сподели наставникът.
Специалистът бе категоричен, че позицията на тима в класирането около Нова година няма да окаже влияние върху селекционните планове на „росонерите“.
"Най-голямата грешка на големите клубове е да гледат таблицата и спрямо нея да решават дали да правят необмислени, колосални инвестиции, или да не привличат никого. Най-важното е да следваш дългосрочния си план. Ние знаем точно от какви футболисти се нуждаем – играчи с необходимия характер, които покриват изискванията ни на терена и са готови да бъдат част от колектива, а не просто големи звезди. Когато инвестираш с визия за следващите пет години, класирането в момента не трябва да диктува решенията“, обобщи той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google