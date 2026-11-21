Рубен Аморим: Без Рамош Милан не бележи

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим защити рекордната покупка на клуба Гонсало Рамош въпреки малкия брой голове от началото на сезона и изрази задоволство от състоянието на младия Франческо Камарда, който се завърна в отлично настроение след лагера на младежкия национален отбор на Италия.

Португалският специалист говори обстойно за ситуацията при централните нападатели по време на пресконференцията преди неделното гостуване на Фрозиноне. Това ще бъде първият мач за „росонерите“ след международната пауза.

Аморим потвърди, че няма нови кадрови проблеми в лагера на тима след паузата за националните отбори: "Смятам, че всички са готови. През седмицата трябваше да контролираме натоварванията заради пътуванията на част от момчетата, но наличните футболисти са на линия. Радвам се, когато играчите са в ритъм, защото това е най-добрият начин за поддържане на форма. Готови сме за мача."

"Ramos mi aiuta, io non lo sto aiutando": la verità di Amorim su Gonçalo Ramos, perché l'attaccante non segna col Milan https://t.co/U28YSuFLRY — GOAL Italia (@GoalItalia) November 21, 2026

Защитникът Страхиня Павлович остава под известна въпросителна, но ще пътува с отбора: „Павлович се подобрява и ще бъде в групата. Не знам дали ще започне като титуляр, трябва да преценя. Той има огромно желание да играе, а на нас ни липсва неговият хъс. Имаме обаче и други състезатели, които тренираха повече през седмицата."

Относно качествата на Фрозиноне, португалският наставник подчерта високия ритъм на опонента: "Фрозиноне играе атрактивен футбол. Те са отборът с най-много спринтове в първенството и поддържат изключително високо темпо. Ние сме на второ място по този показател, така че можем да отговорим на това темпо. Съперникът е много силен в ситуациите един на един по фланговете. Стилът им е по-директен, не залагат на дълго изграждане на атаките и успяват много по-лесно от нас да доставят топката в последната третина. Очаква ни труден двубой, но имаме план как да им създадем проблеми.“

Аморим обърна специално внимание и на представянето на своите офанзивни играчи. Докато състезатели като Алфаджо Сисе, Адриен Рабио, Кристиан Пулишич и Диего Морейра имат общо 21 попадения във всички турнири този сезон, чистите нападатели Рамош и Камарда са се разписали едва три пъти – като всички голове са дело на португалския национал.

🚨 AMORIM: “RAMOS È IN DIFFICOLTÀ PERCHÉ LA SQUADRA È IN DIFFICOLTÀ” Ruben Amorim si prende la responsabilità delle difficoltà di Gonçalo Ramos alla vigilia di Milan-Frosinone. 🔴⚫️ 🗣️ “Non stiamo aiutando Ramos. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non sto facendo il mio lavoro per aiutarlo.” E ancora: 🗣️ “Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. So che segnerà molti gol, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti.” Il tecnico è convinto che il problema non sia soltanto il portoghese, ma la produzione offensiva dell’intera squadra: 📉 “Siamo una delle peggiori squadre nell’entrare nell’ultimo terzo e restarci.” Poi l'investitura totale a Pulisic: 🗣️ “È l’unico giocatore che non possiamo rimpiazzare oggi. Non abbiamo un altro Pulisic.” E sul mercato di gennaio, Amorim manda un messaggio chiarissimo: 🗣️ “Il più grande errore è pensare di vincere spendendo. Dobbiamo avere una programmazione chiara.” Sul futuro di Camarda, invece, nessuna decisione: 🗣️ “Non so cosa succederà a gennaio. Gennaio è davvero lontano.” Intanto Pavlović è recuperato e sarà convocato, anche se non è ancora certa la sua titolarità. Musah, invece, domani non giocherà terzino sinistro. 🔥 Amorim si prende le responsabilità. Ora vuole una risposta dal suo Milan. #ACMilan #Milan #Amorim #Ramos #Pulisic — ACMilanInside (@ACMilanInsideit) November 21, 2026

Според треньора затрудненията на Рамос се дължат изцяло на начина, по който функционира целият състав в предни позиции: "Трудностите на Рамос са трудности на целия отбор. Разполагах с две седмици, за да анализирам данните. Ние сме сред най-слабите тимове по отношение на задържането и продължаването на играта в последната третина от терена. Не отправяме много удари, а и не искам да стреляме безразборно отдалеч, защото оттам рядко се бележи. Истината е, че в момента не помагаме достатъчно на Рамос."

"В срещата с Дженоа например, ако не беше работата на Рамос на терена, нямаше да вкараме двата гола. Той самият не се разписа, но свърши ключова работа. Моята основна задача е да избутам целия тим по-напред, за да създаваме по-голям обем от атаки в близост до наказателното поле. Гонсало изпълнява задачи в защита, пресира халфовете и централните защитници, въпреки че бе закупен за реализатор. Аз съм този, който трябва да му помогне да играе на типичната си позиция в пеналтерията, и съм убеден, че головете ще дойдат."

Относно тийнейджъра Камарда, който има само 36 минути игрово време в Серия А през настоящата кампания, Аморим заяви, че търпението и плавното развитие при него са напълно нормален процес. Треньорът призна, че напълно разбира нетърпението на младите футболисти да получават бързо шансове за изява, тъй като самият той е преминал през подобен етап в кариерата си. Според него обаче адаптацията на най-високо ниво в клуб като Милан изисква време и търпение, а водещата роля в момента принадлежи на състезателите с опит.

🙂 Amorim said during his presser that #Camarda is in a much better mood, following a conversation with Baldini and a goal with the U21s 👉 https://t.co/DUGGjepIPp https://t.co/j5a778fJW7 — SempreMilan (@SempreMilanCom) November 21, 2026

"Той се нуждае от време, за да израсне и да се почувства напълно уверен в клуба. Не знам какво ще се случи през януари, а и във футбола обстоятелствата се променят само за седмица. Фокусът трябва да бъде единствено върху следващата тренировка и предстоящия мач“, сподели наставникът.

Специалистът бе категоричен, че позицията на тима в класирането около Нова година няма да окаже влияние върху селекционните планове на „росонерите“.

"Най-голямата грешка на големите клубове е да гледат таблицата и спрямо нея да решават дали да правят необмислени, колосални инвестиции, или да не привличат никого. Най-важното е да следваш дългосрочния си план. Ние знаем точно от какви футболисти се нуждаем – играчи с необходимия характер, които покриват изискванията ни на терена и са готови да бъдат част от колектива, а не просто големи звезди. Когато инвестираш с визия за следващите пет години, класирането в момента не трябва да диктува решенията“, обобщи той.

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