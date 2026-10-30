Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Треньорска въртележка: 13 различни мениджъри в последните 13 дербита между Челси и Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2026 | 19:00
  • 362
  • 0
Треньорска въртележка: 13 различни мениджъри в последните 13 дербита между Челси и Манчестър Юнайтед

Челси и Манчестър Юнайтед се изправят един срещу друг в пореден епизод от своето съперничество, като двата гранда ще излязат с 11-а различна треньорска двойка край тъчлинията. Това е резултат от непрестанните треньорски рокади в двата клуба, довели до парадокса в последните 13 официални двубоя помежду им да са участвали 13 различни наставници.

В събота на „Стамфорд Бридж“ ще се проведе поредното дерби от Висшата лига, в което един срещу друг ще застанат Майкъл Карик начело на „червените дяволи“ и Чаби Алонсо, който води лондончани.

Чаби Алонсо: Мачът с Манчестър Юнайтед е голям, симпатизирам на Карик
Чаби Алонсо: Мачът с Манчестър Юнайтед е голям, симпатизирам на Карик

Тази своеобразна серия от уволнения и назначения води началото си от октомври 2020 година, когато воденият от Оле Гунар Солскяер тим на Юнайтед и Франк Лампард начело на Челси завършиха 0:0 на „Олд Трафорд“.

След раздялата с Лампард начело на „сините“ застана Томас Тухел, чийто първи сблъсък със Солскяер в Лондон на 28 февруари 2021 година също приключи без голове. През ноември същата година Карик пое временно Манчестър Юнайтед и записа равенство 1:1 срещу Тухел в столицата, а на 28 април 2022 година следващият временен мениджър на манчестърци – Ралф Рангник, стигна до същия резултат срещу германеца на „Олд Трафорд“.

През следващата кампания промени имаше и в двата лагера. Челси привлече Греъм Потър на мястото на Тухел, а Ерик тен Хаг застана начело на Манчестър Юнайтед. Техният двубой на 22 октомври 2022 година завърши 1:1, след което Потър бе освободен. Лампард се завърна като временен наставник на лондончани до края на сезона, но на 25 май 2023 година загуби тежко с 1:4 в „Театъра на мечтите“ от селекцията на Тен Хаг.

През сезон 2023/24 начело на Челси застана Маурисио Почетино. В първия си мач срещу нидерландеца той отстъпи с 1:2 на „Олд Трафорд“, но на 4 април 2024 година „сините“ взеха реванш в зрелищен мач, завършил 4:3 на „Стамфорд Бридж“.

След края на ерата на Тен Хаг Рууд ван Нистелрой пое временно Юнайтед и на 3 ноември 2024 година завърши 1:1 с тима на новия мениджър на Челси Енцо Мареска. Скоро след това Рубен Аморим бе назначен за постоянен мениджър на „червените дяволи“. Португалецът загуби визитата си в Западен Лондон с 0:1 през май 2025 година, но през септември същата година взе победа с 2:1 на домашен терен.

Престоят на Аморим обаче също бе кратък, което доведе до нов временен период за Карик. Той постигна успех с 1:0 като гост срещу Челси, воден тогава от Лиъм Росиниър. Впоследствие Карик получи постоянен договор и този уикенд ще премери сили с Чаби Алонсо.

Натискът върху двамата специалисти обаче остава огромен. Позицията на Карик е сериозно разклатена след най-слабия старт на шампионата за Манчестър Юнайтед от четири десетилетия насам. Алонсо също изпитва колебания, след като спечели само половината от първите си осем срещи в Премиър лийг и допусна три поражения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Напрежение в Кения покрай двубой между Байерн и Аякс

Напрежение в Кения покрай двубой между Байерн и Аякс

  • 30 окт 2026 | 18:27
  • 808
  • 1
УЕФА издига през следващата седмица кандидата, който ще спори с Джани Инфантино, Венгер отпада от сметките

УЕФА издига през следващата седмица кандидата, който ще спори с Джани Инфантино, Венгер отпада от сметките

  • 30 окт 2026 | 18:11
  • 736
  • 2
Поискаха ефективна присъда за бивш играч на Рома и Интер заради трафик на кокаин

Поискаха ефективна присъда за бивш играч на Рома и Интер заради трафик на кокаин

  • 30 окт 2026 | 17:41
  • 1210
  • 0
Милан загуби защитник за около месец

Милан загуби защитник за около месец

  • 30 окт 2026 | 17:30
  • 595
  • 0
Испания спечели и последната световна титла при юношите, която нямаше

Испания спечели и последната световна титла при юношите, която нямаше

  • 30 окт 2026 | 17:25
  • 654
  • 1
Милан преподписа с един от ключовите си играчи точно преди дербито с Интер

Милан преподписа с един от ключовите си играчи точно преди дербито с Интер

  • 30 окт 2026 | 17:22
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

  • 30 окт 2026 | 19:43
  • 4026
  • 1
ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

  • 30 окт 2026 | 19:01
  • 20306
  • 41
Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

  • 30 окт 2026 | 17:54
  • 13548
  • 31
Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
  • 6102
  • 1
Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

  • 30 окт 2026 | 19:25
  • 11692
  • 2
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 20503
  • 26