Треньорска въртележка: 13 различни мениджъри в последните 13 дербита между Челси и Манчестър Юнайтед

Челси и Манчестър Юнайтед се изправят един срещу друг в пореден епизод от своето съперничество, като двата гранда ще излязат с 11-а различна треньорска двойка край тъчлинията. Това е резултат от непрестанните треньорски рокади в двата клуба, довели до парадокса в последните 13 официални двубоя помежду им да са участвали 13 различни наставници.

В събота на „Стамфорд Бридж“ ще се проведе поредното дерби от Висшата лига, в което един срещу друг ще застанат Майкъл Карик начело на „червените дяволи“ и Чаби Алонсо, който води лондончани.

Чаби Алонсо: Мачът с Манчестър Юнайтед е голям, симпатизирам на Карик

Тази своеобразна серия от уволнения и назначения води началото си от октомври 2020 година, когато воденият от Оле Гунар Солскяер тим на Юнайтед и Франк Лампард начело на Челси завършиха 0:0 на „Олд Трафорд“.

След раздялата с Лампард начело на „сините“ застана Томас Тухел, чийто първи сблъсък със Солскяер в Лондон на 28 февруари 2021 година също приключи без голове. През ноември същата година Карик пое временно Манчестър Юнайтед и записа равенство 1:1 срещу Тухел в столицата, а на 28 април 2022 година следващият временен мениджър на манчестърци – Ралф Рангник, стигна до същия резултат срещу германеца на „Олд Трафорд“.

През следващата кампания промени имаше и в двата лагера. Челси привлече Греъм Потър на мястото на Тухел, а Ерик тен Хаг застана начело на Манчестър Юнайтед. Техният двубой на 22 октомври 2022 година завърши 1:1, след което Потър бе освободен. Лампард се завърна като временен наставник на лондончани до края на сезона, но на 25 май 2023 година загуби тежко с 1:4 в „Театъра на мечтите“ от селекцията на Тен Хаг.

През сезон 2023/24 начело на Челси застана Маурисио Почетино. В първия си мач срещу нидерландеца той отстъпи с 1:2 на „Олд Трафорд“, но на 4 април 2024 година „сините“ взеха реванш в зрелищен мач, завършил 4:3 на „Стамфорд Бридж“.

След края на ерата на Тен Хаг Рууд ван Нистелрой пое временно Юнайтед и на 3 ноември 2024 година завърши 1:1 с тима на новия мениджър на Челси Енцо Мареска. Скоро след това Рубен Аморим бе назначен за постоянен мениджър на „червените дяволи“. Португалецът загуби визитата си в Западен Лондон с 0:1 през май 2025 година, но през септември същата година взе победа с 2:1 на домашен терен.

Престоят на Аморим обаче също бе кратък, което доведе до нов временен период за Карик. Той постигна успех с 1:0 като гост срещу Челси, воден тогава от Лиъм Росиниър. Впоследствие Карик получи постоянен договор и този уикенд ще премери сили с Чаби Алонсо.

Натискът върху двамата специалисти обаче остава огромен. Позицията на Карик е сериозно разклатена след най-слабия старт на шампионата за Манчестър Юнайтед от четири десетилетия насам. Алонсо също изпитва колебания, след като спечели само половината от първите си осем срещи в Премиър лийг и допусна три поражения.

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Снимки: Gettyimages