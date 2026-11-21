И след паузата Лацио лети, нидерландец гарантира върха на “орлите” за още един кръг

Лацио продължи да лети и след международната пауза и разби с 3:0 гостуващия Лече в мач от 12-тия кръг на Серия А. Два гола вкара нидерландецът Тижани Нослин (25’, 68’), а в края на мача красиво попадение вкара и националът Давиде Фратези (90’).

По този начин тимът на Дженаро Гатузо записа четвърта победа в последните 5 мача и с 32 точки и мач повече се откъсна на на върха - с 4 пункта повече от шампиона Интер, който тепърва ще играе. “Римските орли” продължават без загуба, като са записали само две равенства дотук. За Лече положението е доста по-различно, като южняците имат само точка в последните пет срещи и са недалеч от опасната зона с 10 точки.

Лацио започна по-активно двубоя и можеше да открие в 10-ата минута. Тогава след корнер топката стигна до бранителя Диого Лейте, който веднага стреля от наказателното поле, но стражът на гостите Владимиро Фалконе спаси. Все пак по-добрата игра на “римските орли” се отплати в 25-ата минута. Тогава датският национал Густав Исаксен центрира добре отдясно, а Тижани Нослин засече с глава в мрежата - 1:0 за Лацио. Гостите опитаха да отвърнат с опасен изстрел на Вилем Гюбел, но Христос Мандас успя да избие.

4 - Prima di Tijjani #Noslin (4G+2A negli ultimi quattro match) l’ultimo giocatore della #Lazio che aveva preso parte ad almeno una rete per quattro gare di fila di un singolo campionato di #SerieA era stato Ciro Immobile (quattro match di fila tra maggio e giugno 2023). Eredità. — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2026

В 66-ата минута Лече можеше да изравни след акробатичен изстрел на Амар Ахмед, но той бе неточен. Буквално в следващата атака пък Лацио имаше сериозни претенции за дузпа за нарушение срещу Давиде Фратези, но съдията остана безмълвен. Домакините обаче не се ядосваха твърде много защото почти веднага след това удвоиха аванса си. Центриране отдясно намери Кенет Тейлър в наказателното поле. Нидерландецът много находчиво комбинира веднага с пета към сънародника си Нослин, който с удар с левия крак вкара втория си гол в мача - 2:0 за Лацио.

До края мачът се доиграваше, но имаше време за още едно попадение. То бе дело на отличния Давиде Фратези, който бе изведен добре и с много красив удар от дистанция прехвърли Фалконе и оформи крайното 3:0.

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Снимки: Imago