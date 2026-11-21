Челси 1:1 Лийдс, Окафор изравни набързо

Отборите на Челси и Лийдс играят при 1:1 в мач от 11-тия кръг на Премиър лийг. Емануел Емега беше точен за домакините в 25-ата минута, но само три по-късно Ноа Окафор изравни.

Лондончани имат три загуби в предходните си четири срещи и са в миникриза. Хубавата новина е, че на вратата се завръща титулярът Емилиано Мартинес, който лекуваше травма. Изненадата е, че в атака започва 23-годишният Емануел Емега, който досега през сезона имаше само три минути във Висшата лига.

Лийдс пък набра увереност с успеха с 1:0 над Тотнъм в предишния кръг. Българският национал Илия Груев обаче не е в групата, като според информациите става дума за изцяло мениджърско решение, а не за някаква контузия.

Челси натисна още от началото и се играеше главно в половината на гостите. В седмата минута Емега настояваше да получи дузпа за препъване от страна Джеймс Джъстин, но реферът беше на друго мнение. Малко след това Морган Роджърс имаше шанс да стреля, но беше неточен.

Тимът на Лийдс организира добра атака в 18-ата и с първия си удар в мача изобщо се стигна до греда, нацелена от Доминик Калвърт-Люин.

В средата на първата част се стигна и до принудителна смяна, при която Мойсес Кайседо беше заменен. Малко по-рано капитанът падна тежко след борба за висока топката и в крайна сметка не можеше да продължи.

Челси успя да излезе напред в 25-ата, когато се разписа Емега - 1:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google