Карик: Нямам нужда от ничии уверения, с Бруно заедно ще водим отбора

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик отказа да търси гаранции за бъдещето си в клуба, като заяви, че разбира напълно отговорността, която носи. Специалистът коментира ситуацията преди двубоя с Челси, след разочароващото поражение от Борнемут през миналия уикенд, и подчерта, че основният му приоритет е да подобри представянето на отбора. “Червените дяволи” са в изключително тежка серия от осем последователни мача без победа, а от началото на сезона имат едва два успеха в 12 мача във всички турнири. В началото на тази седмица бяха проведени поредица от срещи на шефовете на клуба, на които бе решено бившият полузащитник да остане на поста за момента.

„Нямам нужда от уверения от никого. Напълно разбирам ситуацията, разбирам работата си, отговорността и всичко, което идва с нея. Наистина нямам нужда някой да ме уверява в това отношение. След мача с Борнемут чувството беше на разочарование. Резултатът и справянето с него бяха основното, върху което се съсредоточихме. Какво можем да подобрим? Какво може да направи разликата? Фокусът ми беше върху завръщането към тренировките с играчите и подготовката за мача с Челси“, добави наставникът.

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Карик коментира и напрежението около отбора, като призна, че атмосферата на „Олд Трафорд“ след последния мач е била по-различна от обичайното. Той обаче увери, че не обръща внимание на външния шум и се интересува най-вече от отношението на привържениците и представянето на тима пред тях.

„Не следя тези неща. Виждам само онова, което трябва да виждам, и не ги търся, защото това не помага. Интересува ме какво мислят привържениците, как се чувстват на стадиона и когато пътуват за гостуванията, както и какво им даваме и какво виждат от нас. Искрено не обръщам внимание на нищо друго. Познавам тази работа и знам в какво трябва да станем по-добри. Не се нуждая някой друг да ми го казва“, заяви англичанинът.

Той разкри, че в съблекалнята има желание за промяна, въпреки разочарованието от недостатъчния брой победи. „Моята отговорност е към играчите. Не е моя работа да се съсредоточавам върху случващото се извън отбора. Знам върху какво можем да повлияем и от каква помощ и насоки се нуждаят футболистите в определени моменти. Разбира се, разговаряли сме и сме провеждали срещи. Момчетата са гладни за успехи. Боли ни, защото не сме печелили достатъчно мачове, но в отбора има интензивност, амбиция и желание да се представяме по-добре“, обясни Карик.

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Мениджърът защити и капитана Бруно Фернандеш, като потвърди, че португалецът остава важна фигура за състава. „Той е важен играч за тази група. Бил е такъв и ще продължи да бъде. Именно той води отбора толкова добре в много мачове през последните години и ще продължи да го прави. Той е напълно отдаден на клуба и иска да направи нещата по-добри. Това не се променя“, заяви Карик.

„Не става въпрос за сравнения. Той е капитанът на нашия клуб. Има различни личности, характери и начини да бъдеш лидер. В крайна сметка всичко опира до случващото се на терена и до това дали печелиш. Разбирам защо се задават въпроси, но Бруно дълбоко държи на този клуб и на отбора и отчаяно иска да се справи добре. Ще водим отбора заедно“, допълни наставникът.

Карик съобщи и неприятни новини около състоянието на Бенямин Шешко. Нападателят вероятно ще отсъства за известен период, но все още не е ясно колко дълго ще продължи възстановяването му. „За съжаление, изглежда, че Бен ще бъде извън игра известно време. Все още не знаем точно колко. Трябваше да преминем през необходимия процес и да видим как ще реагира контузията на възстановяването. Все още работим по въпроса. Очевидно е удар за нас, че няма да можем да разчитаме на него“, завърши Карик.

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Снимки: Gettyimages