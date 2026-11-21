Борусия (Д) се възползва от грешката на Байерн и излезе еднолично начело, Нмеча отново герой за “жълто-черните”

Борусия (Дортмунд) взе ценен успех и победи като гост с 1:0 съименника си от Мьонхенгладбах в мач от 10-тия кръг на Бундеслигата. За пореден път герой за “жълто-черните” бе германският национал Феликс Нмеча, който вкара решителния гол за вестфалци - не и без “помощта” на стража на домакините Даниел Батц, който сбърка сериозно при попадението.

Така отборът на Нико Ковач записа трета победа в последните си четири мача в първенството и оглави еднолично класирането - с 2 точки пред шампиона Байерн (Мюнхен), който вчера не успя да победи Кьолн. Гладбах пък остава последен в класирането само с 5 точки.

Мачът започна с опасен удар за домакините в 3-ата минута, отправен от бранителя Фабио Киародия, който обаче бе неточен. Двадесетина минути по-късно дойде и първата добра ситуация за Дортмунд, когато германският национал Феликс Нмеча стреля опасно с глава, но стражът на домакините Даниел Батц успя да избие в корнер. В 27-ата минута пък Джоузеф Скали от Гладбах бе близо до това да открие, но ударът му от дистанция мина с малко встрани от вратата на Грегор Кобел.

FÜHLT SICH SOOO GUT AN! 😍 https://t.co/N75LljifP2 — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2026

Втората част започна с разменени ситуации пред двете врати. Първо Кобел трябваше да спасява удар на Робин Хак, който се озова в добра позиция. След това пък Максимилиан Байер пропусна да се разпише и от чиста ситуация стреля в аут. Постепенно обаче тимът на Нико Ковач натисна домакините. В 74-ата минута опасен изстрел от пряк свободен удар на Марсел Забитцер излезе в аут. Последва и диагонален удар на Макс Байер, преминал с малко встрани от вратата.

Натискът на Дортмунд все пак даде резултат в 80-ата минута. Тогава топката достигна до Феликс Нмеча, който стреля от границата на наказателното поле, а стражът на домакините Батц позволи на топката да мине през ръцете му и да влети в мрежата - 0:1. Това бе трети гол за германския национал в последните два мача за “жълто-черните”. До края на срещата Дортмунд задържа аванса си и се поздрави с успеха.

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Снимки: Imago