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В Англия: Управлението на Ратклиф е катастрофа, Глейзър шокирани от резултатите на Ман Юнайтед

  • 30 окт 2026 | 11:12
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Семейство Глейзър е все по-недоволно от начина, по който сър Джим Ратклиф управлява Манчестър Юнайтед, въпреки че британският милиардер придоби миноритарен дял в клуба именно с ангажимента да поеме контрола върху футболните операции. Според информация на „Сън“ и „Дейли Мейл“ американските собственици са разочаровани от развитието на клуба под ръководството на “ИНЕОС” и смятат, че ситуацията на „Олд Трафорд“ се е влошила значително след пристигането на Ратклиф.

Източник, близък до семейство Глейзър, е коментирал пред „Дейли Мейл“: „Това е катастрофа и не е онова, което очакваха или им беше обещано. Те никога не са управлявали клуба по този начин“. Други информации, цитирани от “ИСПН”, разкриват още по-критичното отношение на американците към британския милиардер. „Феновете постоянно скандираха срещу Глейзър, но не съм сигурен дали осъзнават колко лошо се справя Джим. Той едва ли можеше да създаде по-лоша ситуация. Той понижи нивото във всички отдели. Това е точно обратното на стратегията, която обяви“, твърди източникът.

Кризата в Ман Юнайтед се задълбочава, а Глейзър не са доволни от управлението на Ратклиф
Кризата в Ман Юнайтед се задълбочава, а Глейзър не са доволни от управлението на Ратклиф

Недоволството на Глейзър е свързано както със спортните резултати, така и с решенията на новото ръководство. Манчестър Юнайтед завърши миналия сезон на 15-о място в Премиър лийг, отпадна от турнира за Карабао къп след загуба от четвъртодивизионния Гримзби, а настоящата кампания също започна изключително трудно. Сериозни въпроси предизвикват и съкращенията на над 500 работни места в клуба, както и решенията около мениджърските промени и трансферната политика.

Ратклиф придоби 25% от акциите на Манчестър Юнайтед през февруари 2024 г. срещу около 1,25 милиарда паунда, като пое управлението на футболните дейности. Глейзър запазиха мажоритарния си дял и контрола върху евентуална бъдеща продажба. Британският бизнесмен пое и ангажимент за допълнителна инвестиция от 245 милиона паунда, предназначена основно за подобряване на инфраструктурата на клуба. Въпреки това отношенията между двете страни изглеждат все по-напрегнати, а финансовото състояние и намаляващата пазарна стойност на Юнайтед допълнително засилват притесненията на американските собственици.

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Снимки: Gettyimages

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