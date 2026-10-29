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Кризата в Ман Юнайтед се задълбочава, а Глейзър не са доволни от управлението на Ратклиф

  • 29 окт 2026 | 13:21
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Манчестър Юнайтед продължава да затъва в криза, но собствениците на клуба от семейство Глейзър остават встрани от събитията и не показват намерение да се намесят, пише ESPN. Американците, които запазват близо 72% от акциите на „червените дяволи“, са поверили управлението на футболния отдел на сър Джим Ратклиф през 2024 г., но оттогава състоянието на клуба се влошава, а отборът е изправен пред опасността да се озове в битката за оцеляване в Премиър лийг.

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Глейзър са собственици на Юнайтед от 2005 г., когато придобиха клуба чрез сделка, финансирана до голяма степен с кредити. които впоследствие бяха прехвърлени на клуба. Това натовари „червените дяволи“ с около 600 милиона паунда дълг, а през годините значителни средства са били изразходвани за лихви, обслужване на задълженията и също така дивиденти на стойност над милиард паунда, които семейство Глейзър са изтеглили от клуба. Джоел Глейзър, който в миналото е участвал активно в ежедневното управление и е одобрявал дори дребни разходи, не е посещавал мач на „Олд Трафорд“ от април 2019 г. В момента той и брат му Аврам наблюдават от разстояние как Ратклиф се опитва да изведе клуба от кризата. Клубът се представя изключително слабо от началото на настоящата кампания и успя да запише едва две победи в 12 мача във всички турнири. Те имат едва един успех в 8 двубоя в Премиър лийг, където са 16-и.

Според източник на ESPN, присъствал на загубата с 0:3 от Борнемут, феновете не осъзнават колко проблематично е управлението на Ратклиф. „Те пееха за Глейзър, но не съм сигурен, че разбират колко лошо се справя Джим. Той не би могъл да измисли по-лоша ситуация. Във всички отдели нивото е понижено. Случва се точно обратното на това, което обеща като стратегия“, коментира източникът. Ратклиф пое футболния отдел с обещания за мащабна реорганизация, но периодът му е белязан от промени в ръководството, неуспешни треньорски назначения и съкращения на персонала. В клуба бяха закрити стотици работни места, а бюджетите за заплати и трансфери бяха ограничени.

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Според ESPN начинът, по който са били проведени съкращенията, не се е харесал на Глейзър, особено на Джоел и Аврам. Изданието посочва още, че американците може да изчакват по-подходящ момент за продажба на клуба. Сред възможните фактори са изграждането на нов стадион, което би повишило стойността на Юнайтед, както и развръзката около обжалването на Манчестър Сити по делото за финансовите нарушения. Засега обаче няма признаци, че семейство Глейзър ще предприеме незабавни действия.

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Снимки: Gettyimages

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