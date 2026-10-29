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Гари Невил призовава семейство Глейзър да продаде Манчестър Юнайтед

  • 29 окт 2026 | 18:20
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Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Гари Невил заяви, че семейство Глейзър са дали достатъчно и че трябва да продадат дела си в клуба. Юнайтед преживява най-лошия старт в кампанията на Висшата лига, като освен това загуби два от първите си три мача в Шампионската лига, а треньорът Майкъл Карик е под силен натиск преди гостуването в събота на Челси.

Американското семейство Глейзър, което пое контрола над клуба чрез спорна сделка през 2005 година, остава мажоритарен собственик, след като през 2024 продаде миноритарен дял на британската група "Инеос" на Джим Ратклиф. Невил ги призова да напуснат Юнайтед напълно.

"Те трябва да продадат сега, трябва да продадат, съжалявам, но моментът е дошъл", заяви Невил в подкаста Stick to Football. "Те са възложили футболното направление на "Инеос", опитват се да управляват футболното направление, преживяха три години на борба и изглежда, че и тази година ще бъде борба. Семейство Глейзър в Америка, в Тампа, е много популярно там, ходят на всеки мач, както чувам, ходят на всички мачове от НФЛ, но почти не са стъпвали на "Олд Трафорд" през последните 20 и нещо години."

Юнайтед имат големи планове за изграждане на нов стадион, но бившият им десен защитник иска промени незабавно. "Искам да кажа, че трябва да продадат сега – достатъчно е вече, клубът е задлъжнял, не сте похарчили нито пени за стадиона, а сега се опитвате да вземете назаем 2 милиарда британски лири за стадион, за който дори не знаете как ще ги вземете", добави Невил. "Имате 13–14 години провал във футболната сфера, прехвърлихте отговорността на някой друг, което е абсурдно, и не поехте отговорност. Сега нещата са стигнали до точката, в която трябва да продадат клуба", завърши той.

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