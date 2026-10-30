Чаби Алонсо: Мачът с Манчестър Юнайтед е голям, симпатизирам на Карик

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо определи утрешния сблъсък с Манчестър Юнайтед като много важен, особено след като “сините” загубиха последното си домакинско, отстъпвайки на Тотнъм. Испанецът сподели новините около състава и изрази симпатиите си към мениджъра на “червените дяволи” Майкъл Карик, за когото в началото на седмицата се твърдеше, че със сигурност ще бъде уволнен.

"Макс Лакроа получи контузия и не очаквам да бъде готов преди паузата за националните отбори, така че ще бъде аут за няколко седмици. Еми Мартинес има шанс да се върне преди паузата. Трябва да изчакаме следващата седмица, за да кажем. Нека видим как ще се развият нещата, но има шанс.

Отново сме на вълна Премиър лийг. За мен това е основното състезание за нас през тази година. Това е голям мач, за който нямахме много време да се подготвим. Но наистина е много важно. След последния ни домакински мач е важно отново да спечелим. Да запазим усещането за победа.

Изпитвам голямо уважение към Майкъл Карик. Имам големи симпатии към него в ролята му на мениджър. Познавам го, тъй като сме играли един срещу друг. Но осен това не е моя работа да коментирам.

Юнайтед разполагат с добър състав, имат добри играчи и добри мениджъри. Така че ни очаква труден мач. И за да спечелим, ще трябва да бъдем на върха на възможностите си – да покажем най-добрата си версия”, заяви Алонсо по време на днешната си пресконференция.

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