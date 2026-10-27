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Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
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Майкъл Карик засега остава на поста мениджър на Манчестър Юнайтед и ще води отбора в съботното гостуване на Челси от деветия кръг на Премиър лийг. Това обявиха по едно и също време всички водещи медии на Острова. Новината е до голяма степен изненадваща, тъй като се очакваше бившият халф да бъде уволнен след загубата от Борнемут, последвала катастрофалното представяне и резултат срещу Комо (1:4). Отборът няма победа в последните осем мача във всички турнири, а в Премиър лийг “червените дяволи” имат само един успех и са на 16-о място, едва на точка от зоната на изпадащите.

От вчера директорите Омар Берада и Джейсън Уулкокс водят разговори на клубната база в Карингтън, като в дискусиите са се включили и самите собственици - сър Джим Ратклиф и Джоел и Аврам Глейзър. Тази сутрин Карик пристигна на базата, за да води сутрешната тренировка на отбора, като все още не се знаеше дали ще завърши деня като мениджър на отбора.

Майкъл Карик и днес ще изпълнява служебните си задължения, но неяснотата остава
Майкъл Карик и днес ще изпълнява служебните си задължения, но неяснотата остава

Еди Хау, Юлиан Нагелсман и Антонио Конте бяха сочени като най-вероятните заместници на Карик, като бившият мениджър на Нюкасъл бе фаворизиран от английските медии. Беше разкрито, че Юнайтед трябва да платят компенсация на “свраките” в размер на около 3 милиона паунда, ако искат да го назначат.

Манчестър Юнайтед трябва да плати компенсация на Нюкасъл за Еди Хау
Манчестър Юнайтед трябва да плати компенсация на Нюкасъл за Еди Хау

Засега Карик остава, но програмата на отбора е доста сложна. След гостуването на “Стамфорд Бридж” Юнайтед приема Рома и Астън Вила. След това следва пауза за националните отбори, когато по традиция често се предприемат треньорски рокади. След паузата “червените дяволи” гостуват на Ливърпул.

Според някои източници в момента ръководството на Юнайтед не е напълно убедено в качествата на наличните треньори и това е една от причините Карик да получи още време.

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