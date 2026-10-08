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Ювентус бързо се разочарова от Волтемаде, "бианконерите" вече мислят за други опции

  • 8 окт 2026 | 14:36
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Ръководството на Ювентус вече изпитва съмнения относно нападателя Ник Волтемаде и започва да търси алтернативи за следващото лято - едва месец след пристигането му, твърди италианският вестник "Гадзета дело Спорт".

Фрапантният пропуск на 24-годишният германеца с националния отбор срещу Сърбия при победата на Бундестима с 2:0 допълнително е засилил опасенията в Торино. При оставащ половин час игра, той прати топката над опразнената врата от близко разстояние - ситуация, която отприщи вълна от критики в германската преса.

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети се е надявал, че работата с новия селекционер Юрген Клоп в Германия ще върне Волтемаде с повишено самочувствие и нова мотивация, ала очакванията не се оправдаха.

Макар да е твърде рано за крайни присъди след едва месец в Торино, демонстрираното от родения в Бремен гигант не дава поводи за оптимизъм. Волтемаде пристигна пристигна в Торино под наем без опция за закупуване в последните часове на трансферния прозорец и засега не убеждава, че е дългосрочното решение за атаката.

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Поради тази причина ръководството в лицето на Джовани Карневали вече следи пазара за нови попълнения. Сред набелязаните фигури са Матео Ретеги от саудитския Ал-Кадисия, Фоларин Балогун от Монако и младата надежда на Болоня Антонио Раймондо, който прави силен сезон във Фрозиноне. Докато Волтемаде ще опита да оползотвори оставащите си шансове до края на наема, Ювентус вече работи активно по селекцията за следващата кампания, пише още "Гадзета".

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Снимки: Imago

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