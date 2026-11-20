В Реал вече са взели решение да си върнат Нико Пас

Ръководството на Реал Мадрид вече е взело решение да инвестира сериозна сума, за да си върне Нико Пас. Талантливият аржентинец продължава да се развива по страхотен начин под ръководството на Сеск Фабрегас в Комо и поради тази причина “белите” са готови да използват клаузата, според която ще възстановят правата си върху него срещу 80 милиона евро, твърди COPE.

Още през миналото лято на “Сантиаго Бернабеу” обмисляха възможността да задържат Пас. Самият играч обаче изрично настоя да се върне в Комо. В крайна сметка италианският клуб стигна до споразумение с Реал да откупи оставащите 50% от правата му, които все още се държаха от кралския клуб, срещу 60 милиона евро. Преди това Комо бе платил 6 милиона още през 2024 година, за да привлече Пас. Тогава Реал запази опцията за обратно откупуване срещу 9 милиона евро, която използва през лятото, за да предоговори наново сделката с Комо. В момента “белите” не притежават процент от собствеността върху правата на Пас, но само през следващото лято имат правото да си го върнат срещу 80 милиона евро, което смятат да използват, защото така или неговата цена вече е по-висока.

След като отбеляза 12 гола в Серия "А" през миналия сезон, аржентинецът вече има на сметката си шест попадения и осем асистенции в 14 официални мача през настоящата кампания. Особено силно е представянето му в Шампионската лига, където е записал три гола и пет асистенции в четири срещи. Развитието му намира отражение и в националния отбор на Аржентина, където Лионел Скалони му гласува все по-голямо доверие. Полузащитникът се утвърждава като една от новите ключови фигури в офанзивен план за „албиселесте“. При последната си изява на 17 ноември той отбеляза два гола срещу Коста Рика (7:0), с което общият му брой попадения за националния отбор вече достига шест.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have DECIDED to re-sign Nico Paz next summer. DECISION 100% DONE! @COPE 🇦🇷 https://t.co/9wraexvxyp — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 19, 2026

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