Изпълнителният директор на Ювентус постави за цел пред отбора да спечели Лига Европа

Изпълнителният директор на Ювентус Джовани Карневали постави ясна цел пред отбора за този сезон и тя е спечелване на Лига Европа. Той направи това в интервю по време на Фестивала на спорта в Тренто.

"От миналия сезон ни остана това, че не успяхме да се класираме за Шампионската лига. Но когато носиш тази фантастична черно-бяла фланелка, си длъжен да печелиш важни титли. Тази година това може и трябва да бъде Лига Европа - важен и силен турнир. Трудно е, защото има сгъстен календар, редуват се гостувания и домакинства на различни отбори в различни части на континента, но ние сме готови за това. Вие искате ли Лига Европа? Разбира се, че да - кажете го", обърна се Карневали към феновете на Юве, които присъстваха в залата.

Ювентус започна много силно участието си в турнира, като в първата си среща спечели домакинството си на нидерландския НЕК Ниймеген с 5:0. Именно НЕК Ниймеген е следващият съперник на Левски в груповата фаза на Лига Европа, като двата тима ще се срещнат на 15 октомври в Нидерландия.

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Снимки: Imago