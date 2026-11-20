"Армията" ще ври и кипи срещу Трабзонспор

Стадион "Българска армия" ще бъде препълнен за двубоя на ЦСКА срещу Трабзонспор в Лига на конференциите. Останали са шепа билети за сектор "А", от тези на цена 150 евро, като се очаква съвсем скоро да "изчезнат" и те.

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"Червените" приемат втория в турското първенство, воден от суперзвездата Мохамед Салах, на 26 ноември, като заради наказание няма да има публика на гостите. Така целият стадион ще бъде в червено и бяло, като сектор "Г" подготвя нова мащабна хореография, каквато имаше срещу Славия при откриването на новото съоръжение.

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