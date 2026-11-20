Антонио Конте се върна назад към периода си начело на Челси и разказа любопитни подробности около спечелването на титлата във Висшата лига през сезон 2016/2017. В интервю за подкаста „Кронаке ди Сполятоьо“ опитният наставник сподели за тактическите революции, първата си среща с Н'Голо Канте и причините, поради които Сеск Фабрегас е бил предопределен за треньорската професия. Той разказа и за отношенията си с Джон Тери, който е бил отписан от клуба, но след това е изиграл основна роля за спечелването на титлата.
Конте, който в момента е без отбор след спечелените Скудето и Суперкупа на Италия с Наполи, прекара два сезона на „Стамфорд Бридж“ между 2016 и 2018 година. Още в дебютната си кампания той изведе лондончани до шампионския трофей, а по-късно спечели и ФА Къп, но пътят до успехите е изисквал радикална промяна в тактическата му философия.
Конте разказа за пристигането си в Интер и раздялата си с клуба
"В Ювентус използвах схема, наподобяваща 3-3-4, така че пристигнах в Челси с идеята да наложа 4-2-4. В онзи момент обаче нямахме нужния профил играчи, за да проработи това,“ сподели Конте. "Разполагах с Диего Коща, Еден Азар, Уилиан и Педро по фланговете, както и с Оскар като втори нападател. Затова заложих на 4-2-3-1, опитвайки се да запазя част от движенията. Започнахме силно, но след всеки мач повтарях на щаба си: печелим, но не усещам това като мой отбор. Бяхме на върха, но след паузата за националните отбори се изправихме срещу Суонзи на Франческо Гуидолин и настъпи пълен хаос. Мачът завърши 2:2, но при подобна нестабилност знаех, че нямам контрол върху играта."
Преломният момент настъпва след тежко дерби срещу Арсенал, което кара треньора да предприеме крайни мерки. "Беше първият ми сезон в Англия, а срещу мен бяха Пеп Гуардиола, Юрген Клоп, Жозе Моуриньо - най-добрите мениджъри в света. Загубихме с 1:2 у дома от Ливърпул, а срещу Арсенал губехме с 0:3 още на полувремето. Ектор Белерин буквално ни съсипваше по левия фланг. Това бе един от малкото моменти, в които изпитах истински срам, разкри италианецът. - Разбрах, че трябва моментално да променя нещата. Преминахме към 3-4-3 с Иванович, Давид Луис и Кейхил, а Аспиликуета действаше отдясно. В следващия мач срещу Хъл Сити поставих Аспиликуета в тройката защитници - той е истински войник и се справя навсякъде. Включих и Виктор Моузес, когото клубът преди това искаше да продаде.“
Конте намекна за завръщане в Ювентус и посочи двата пъти, в които се е разминал с това
Треньорът разкри и анекдот около първата си среща с Н'Голо Канте, привлечен от състава на шампиона Лестър: „Трансферният ни прозорец не бе на нивото на Челси. Бях поискал само двама играчи — Виктор Ваняма и Канте. Бях гледал Н'Голо многократно — с него на терена имаш чувството, че играеш с 12 или 13 футболисти, той просто не се уморяваше. Когато влезе в офиса зад агента си, почти не го забелязах. Беше дребен, приличаше на дете с широка усмивка. Помислих си, че съм очаквал по-висок състезател, и за миг се уплаших дали не съм сбъркал, тъй като във Висшата лига всички бяха физически мощни. Страхът ми обаче продължи точно една минута. Канте е един от най-великите играчи, които съм водил, и изключителен човек.“
Въпреки че първоначалната цел на ръководството е била просто класиране в челната десетка, Челси записва серия от 13 поредни победи и вдига титлата. „Преди това постройка с трима бранители се смяташе едва ли не за табу в Англия, но след нашия успех се превърна в еталон и много отбори я възприеха,“ добави специалистът.
Конте не спести похвали и за испанския полузащитник Сеск Фабрегас, който в момента прави впечатляващи първи стъпки в треньорското поприще начело на Комо. „Любопитството му, желанието да учи и да се усъвършенства — Сеск беше орисан за треньор,“ подчерта Конте. „Той беше мислител на терена. Виждаше отиграването още преди топката да стигне до него и заемаше най-добрата позиция. Играчите с подобен интелект рано или късно застават край тъчлинията.“
"Тери беше фундаментална фигура по пътя ни към титлата“, разказа Конте. "Изключително мъжко момче. Договорът му изтичаше и той нае частен самолет, за да долети от Лондон до Торино заедно с агента си, поемайки сам всички разходи, само за да разговаря с мен."
По думите на треньора ръководството на лондончани вече го е било отписало. "Той просто ми каза, че обича Челси толкова много, че иска да остане на всяка цена. До онзи ден никой в клуба не беше споменавал името му. Марина ме уведоми, че той настоява за среща, но клубът нямаше намерение да подновява договора му. В крайна сметка съпругата ми приготви паста за Джон и агента му, когото срещах за първи път. Уверих го, че възрастта няма значение за мен - ако на тренировките докаже, че заслужава да играе, ще бъде на терена. Единственото ми изискване беше, дори когато е резерва, да остане лидер в съблекалнята, защото олицетворява историята на този отбор."
По онова време защитникът беше на 35 години, а отборът тъкмо бе приключил разочароващ сезон на десето място. Конте призна, че при първоначалното си запознанство със състава дори не му е било позволено да се срещне с капитана, тъй като той не влизал в плановете на ръководството.
Италианският специалист разкри и друг ключов момент – първоначалното недоволство на футболистите от строгите му тактически изисквания, които били необичайни за стандартите на английския футбол.
"Един ден по време на тренировка Тери дойде и ми каза, че отборът намира тактическата подготовка и видео разборите за прекалено тежки. Когато капитанът дойде с подобно послание, си длъжен да се вслушаш и да направиш крачка назад. Може и да е съвпадение, но веднага след това завършихме наравно със Суонзи и загубихме от Арсенал. Тогава си казах, че се връщам към моите методи. Ако ще се проваляме, ще бъде по моите правила."
"В съблекалнята се усещаше напрежение, готово да прерасне в бунт. След поредната пауза обаче Тери отново дойде при мен и каза: 'Шефе, трябва да продължим с тактиката, защото всичко от видео разборите се случва едно към едно на терена!'. Играчите разбраха, че не говоря празни приказки, а им показвам реални игрови ситуации. Това промени абсолютно всичко“, завърши Конте.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google