Конте разказа за титлата с Челси, привличането на Канте и отношенията си с Джон Тери

Антонио Конте се върна назад към периода си начело на Челси и разказа любопитни подробности около спечелването на титлата във Висшата лига през сезон 2016/2017. В интервю за подкаста „Кронаке ди Сполятоьо“ опитният наставник сподели за тактическите революции, първата си среща с Н'Голо Канте и причините, поради които Сеск Фабрегас е бил предопределен за треньорската професия. Той разказа и за отношенията си с Джон Тери, който е бил отписан от клуба, но след това е изиграл основна роля за спечелването на титлата.

Конте, който в момента е без отбор след спечелените Скудето и Суперкупа на Италия с Наполи, прекара два сезона на „Стамфорд Бридж“ между 2016 и 2018 година. Още в дебютната си кампания той изведе лондончани до шампионския трофей, а по-късно спечели и ФА Къп, но пътят до успехите е изисквал радикална промяна в тактическата му философия.

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"В Ювентус използвах схема, наподобяваща 3-3-4, така че пристигнах в Челси с идеята да наложа 4-2-4. В онзи момент обаче нямахме нужния профил играчи, за да проработи това,“ сподели Конте. "Разполагах с Диего Коща, Еден Азар, Уилиан и Педро по фланговете, както и с Оскар като втори нападател. Затова заложих на 4-2-3-1, опитвайки се да запазя част от движенията. Започнахме силно, но след всеки мач повтарях на щаба си: печелим, но не усещам това като мой отбор. Бяхме на върха, но след паузата за националните отбори се изправихме срещу Суонзи на Франческо Гуидолин и настъпи пълен хаос. Мачът завърши 2:2, но при подобна нестабилност знаех, че нямам контрол върху играта."

Преломният момент настъпва след тежко дерби срещу Арсенал, което кара треньора да предприеме крайни мерки. "Беше първият ми сезон в Англия, а срещу мен бяха Пеп Гуардиола, Юрген Клоп, Жозе Моуриньо - най-добрите мениджъри в света. Загубихме с 1:2 у дома от Ливърпул, а срещу Арсенал губехме с 0:3 още на полувремето. Ектор Белерин буквално ни съсипваше по левия фланг. Това бе един от малкото моменти, в които изпитах истински срам, разкри италианецът. - Разбрах, че трябва моментално да променя нещата. Преминахме към 3-4-3 с Иванович, Давид Луис и Кейхил, а Аспиликуета действаше отдясно. В следващия мач срещу Хъл Сити поставих Аспиликуета в тройката защитници - той е истински войник и се справя навсякъде. Включих и Виктор Моузес, когото клубът преди това искаше да продаде.“

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Треньорът разкри и анекдот около първата си среща с Н'Голо Канте, привлечен от състава на шампиона Лестър: „Трансферният ни прозорец не бе на нивото на Челси. Бях поискал само двама играчи — Виктор Ваняма и Канте. Бях гледал Н'Голо многократно — с него на терена имаш чувството, че играеш с 12 или 13 футболисти, той просто не се уморяваше. Когато влезе в офиса зад агента си, почти не го забелязах. Беше дребен, приличаше на дете с широка усмивка. Помислих си, че съм очаквал по-висок състезател, и за миг се уплаших дали не съм сбъркал, тъй като във Висшата лига всички бяха физически мощни. Страхът ми обаче продължи точно една минута. Канте е един от най-великите играчи, които съм водил, и изключителен човек.“

Въпреки че първоначалната цел на ръководството е била просто класиране в челната десетка, Челси записва серия от 13 поредни победи и вдига титлата. „Преди това постройка с трима бранители се смяташе едва ли не за табу в Англия, но след нашия успех се превърна в еталон и много отбори я възприеха,“ добави специалистът.

Конте не спести похвали и за испанския полузащитник Сеск Фабрегас, който в момента прави впечатляващи първи стъпки в треньорското поприще начело на Комо. „Любопитството му, желанието да учи и да се усъвършенства — Сеск беше орисан за треньор,“ подчерта Конте. „Той беше мислител на терена. Виждаше отиграването още преди топката да стигне до него и заемаше най-добрата позиция. Играчите с подобен интелект рано или късно застават край тъчлинията.“

"Тери беше фундаментална фигура по пътя ни към титлата“, разказа Конте. "Изключително мъжко момче. Договорът му изтичаше и той нае частен самолет, за да долети от Лондон до Торино заедно с агента си, поемайки сам всички разходи, само за да разговаря с мен."

По думите на треньора ръководството на лондончани вече го е било отписало. "Той просто ми каза, че обича Челси толкова много, че иска да остане на всяка цена. До онзи ден никой в клуба не беше споменавал името му. Марина ме уведоми, че той настоява за среща, но клубът нямаше намерение да подновява договора му. В крайна сметка съпругата ми приготви паста за Джон и агента му, когото срещах за първи път. Уверих го, че възрастта няма значение за мен - ако на тренировките докаже, че заслужава да играе, ще бъде на терена. Единственото ми изискване беше, дори когато е резерва, да остане лидер в съблекалнята, защото олицетворява историята на този отбор."

Antonio Conte reveals how his wife made pasta for John Terry and changed the course of his Chelsea career. ‘The club had no intention of renewing his contract, he wasn’t even mentioned.’ #CFC #Conte #Terry #EPL #Calcio https://t.co/IZkVibU3SD — Football Italia (@footballitalia) November 20, 2026

По онова време защитникът беше на 35 години, а отборът тъкмо бе приключил разочароващ сезон на десето място. Конте призна, че при първоначалното си запознанство със състава дори не му е било позволено да се срещне с капитана, тъй като той не влизал в плановете на ръководството.

Италианският специалист разкри и друг ключов момент – първоначалното недоволство на футболистите от строгите му тактически изисквания, които били необичайни за стандартите на английския футбол.

"Един ден по време на тренировка Тери дойде и ми каза, че отборът намира тактическата подготовка и видео разборите за прекалено тежки. Когато капитанът дойде с подобно послание, си длъжен да се вслушаш и да направиш крачка назад. Може и да е съвпадение, но веднага след това завършихме наравно със Суонзи и загубихме от Арсенал. Тогава си казах, че се връщам към моите методи. Ако ще се проваляме, ще бъде по моите правила."

"В съблекалнята се усещаше напрежение, готово да прерасне в бунт. След поредната пауза обаче Тери отново дойде при мен и каза: 'Шефе, трябва да продължим с тактиката, защото всичко от видео разборите се случва едно към едно на терена!'. Играчите разбраха, че не говоря празни приказки, а им показвам реални игрови ситуации. Това промени абсолютно всичко“, завърши Конте.

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