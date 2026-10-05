Халф на Марсилия е основната трансферна цел на Ювентус за зимата

Италианският гранд Ювентус си е поставил като цел №1 за зимния трансферен прозорец халфа на Марсилия Пиер-Емил Хьойберг, пише вестник "Гадзета дело спорт".

Треньорът на "бианконерите" Лучано Спалети вижда в лицето на датчанина лидер, който му трябва в отбора и дори възможността той да бъде капитан. Според италианската медия кризата в Марсилия може да помогне на сделката, която да се осъществи още между двата полусезона. През лятото Ювентус имаше контакти с Леон Горетцка, който премина в Астън Вила, както и с Франк Кесие, който в крайна сметка отиде в Аталанта. Капитанът на Дания има договор с ОМ до 2028 година, но кризата във френския гранд може да го накара да продаде един от основните си футболисти.

Hojbjerg has been identified as one of the replacements for Koopmeiners this January. They want an experienced profile to arrive and provide leadership in the absence of Locatelli and Thuram (@Gazzetta_it ) https://t.co/nPDh2eNtTG — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) October 5, 2026

Междувременно, Хьойберг бе сменен принудително още в десетата минута на мача на Дания с Уелс в Лигата на нациите, след като се хвана за задната част на лявото бедро. Все още не е известно колко сериозна е контузията му, като той ще премине основни прегледи в клуба.

Марсилия е на предпоследното място в момента в Лига 1. Тимът е съперник на Левски в Лига Европа, където ще се срещнат на 26 ноември на "Велодром”.

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Снимки: Gettyimages