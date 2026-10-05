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Халф на Марсилия е основната трансферна цел на Ювентус за зимата

  • 5 окт 2026 | 15:22
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Халф на Марсилия е основната трансферна цел на Ювентус за зимата

Италианският гранд Ювентус си е поставил като цел №1 за зимния трансферен прозорец халфа на Марсилия Пиер-Емил Хьойберг, пише вестник "Гадзета дело спорт".

Треньорът на "бианконерите" Лучано Спалети вижда в лицето на датчанина лидер, който му трябва в отбора и дори възможността той да бъде капитан. Според италианската медия кризата в Марсилия може да помогне на сделката, която да се осъществи още между двата полусезона. През лятото Ювентус имаше контакти с Леон Горетцка, който премина в Астън Вила, както и с Франк Кесие, който в крайна сметка отиде в Аталанта. Капитанът на Дания има договор с ОМ до 2028 година, но кризата във френския гранд може да го накара да продаде един от основните си футболисти.

Междувременно, Хьойберг бе сменен принудително още в десетата минута на мача на Дания с Уелс в Лигата на нациите, след като се хвана за задната част на лявото бедро. Все още не е известно колко сериозна е контузията му, като той ще премине основни прегледи в клуба.

Марсилия е на предпоследното място в момента в Лига 1. Тимът е съперник на Левски в Лига Европа, където ще се срещнат на 26 ноември на "Велодром”.

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Снимки: Gettyimages

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