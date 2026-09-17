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Байерн (Мюнхен) вижда Ник Волтемаде като бъдещ заместник на Хари Кейн

  • 17 сеп 2026 | 01:37
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Байерн (Мюнхен) вижда Ник Волтемаде като бъдещ заместник на Хари Кейн

Ръководството на Байерн (Мюнхен) е набелязало нападателя Ник Волтемаде като потенциален дългосрочен наследник на звездата Хари Кейн. Според информация на „токСПОРТ“ баварците се надяват да се възползват от трудния период на 24-годишния германец в Ювентус, за да го привлекат при изгодни условия.

Въпреки че английският голмайстор Кейн продължава да бележи с впечатляваща лекота и стана най-бързият играч със 100 попадения за клуба, на 33-годишна възраст той навлиза в последния етап от своята кариера.

Поради тази причина от Байерн вече търсят варианти за подсилване на атаката си в бъдеще. Волтемаде, който премина в Нюкасъл от Щутгарт през изминалото лято, е смятан за основен кандидат за завръщане в германската Бундеслига.

Началото на престоя на 24-годишния нападател в Ювентус е трудно. До момента германският национал е записал едва 44 минути игра, появявайки се като резерва в два мача за „старата госпожа“, където си партнира с друг нападател – Рандал Коло Муани.

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Снимки: Gettyimages

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