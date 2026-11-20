България във втора урна в Лига "С", ето само с кои можем да играем на разменено гостуване

България ще бъде във втора урна при разпределянето на съперниците в Лига "С" на следващото издание на Лига на нациите. Националният отбор не успя да спечели групата си или да се добере до бараж в настоящата надпревара, което ни остави в третото ниво на турнира, който ще претърпи промяна във формата.

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От 2028 г. Лига на нациите ще се провежда по схема, която наподобява европейските клубни турнири. Лига "D" вече няма да съществува, като отборите от нея се преливат в третото ниво, където ще се заформят три групи от по шест отбора.

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Единият от съперниците ни ще бъде от нашата урна, в която са още Армения, Казахстан, Люксембург, Латвия и Сан Марино. Именно с един от тези състави ще трябва да се срещнем на разменено гостуване. С останалите противници - по два от урна 1 и урна 3, ще играем само по веднъж - домакинство или гостуване, както играят клубовете в основната фаза на евротурнирите.

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Трябва да се каже, че към днешна дата участниците в Лига на нациите са 54, което спомага за пропорционалното разпределение в трите нива: по три групи от по шест състава. Русия е 55-ият член на УЕФА, но отборът е аут от международния футбол заради войната в Украйна. Ако се стигне до връщане на руснаците в състезанията, това ще увеличи с един тим Лига "С", което ще доведе до вариант една от трите групи в третото ниво да е със седем вместо с шест отбора. Ако попаднем в такава, ще играем по един мач - домакинство или гостуване, срещу шест различни съперника.

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Победителят във всяка група ще се класира в Лига "В", а вторият ще играе бараж за "качване" в по-горната категория. Останалите отбори ще си останат в Лига "С".

Лига "С" в Лига на нациите 2028/2029:

Урна 1: Финландия, Молдова, загубилият от Естония - Румъния, загубилият от Кипър - Северна Македония, загубилият от Фарьорски острови - Грузия, загубилият от Беларус - Израел.

Урна 2: Армения, БЪЛГАРИЯ, Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан Марино.

Урна 3: Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар, Лихтенщайн.

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