Ювентус готви оферта за халф на Тотнъм през януари

Полузащитникът на Тотнъм Лукас Бергвал може да напусне лондонския клуб през януари. Шведският национал губи позиции в йерархията на халфовата линия след привличането на Сандро Тонали и Матеус Фернандес. Младият футболист желае да получава значително повече игрово време и е готов да обмисли зимна промяна, ако ситуацията му при „шпорите“ не се подобри. Ювентус пък е готов да се възползва от това и да го вземе в редиците си, пише „ТутоЮве“.

Ръководството на гранда от Торино търси начини за подсилване на полузащитата си, като основна трансферна цел към момента остава Пиер-Емил Хьойберг. Въпреки това Бергвал продължава да фигурира в списъка на „бианконерите“ и изявите му се следят отблизо.

Осъществяването на евентуална сделка ще зависи до голяма степен от готовността на Тотнъм да се съгласи на договор под наем, аналогичен на този за преотстъпването на Папе Сар. Отношенията между Ювентус и английския клуб остават отлични след успешното завършване на трансферите около Сар и Гулиелмо Викарио през лятото.

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Снимки: Gettyimages