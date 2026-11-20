Роналдо вкара и пропусна дузпа, а Ал-Насър допусна обрат

Ал-Ахли постигна победа с 3:1 над Ал-Насър в дербито от деветия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Кристиано Роналдо (13') даде преднина на гостите, но Галено (45+1'), Айвън Тони (70' - дузпа) и Роджър Ибанес (75') донесоха обрата на домакините. Португалската звезда пропусна и дузпа през първото полувреме.

Ал-Насър поведе в 13-ата минута след грешка при изнасянето на топката от страна на домакините. Саму Коща я отне и веднага изведе Кристиано Роналдо в наказателното поле, а нападателят стреля от движение и откри резултата. Това беше гол №986 в професионалната кариера на португалеца, който вече е само на 14 попадения от историческата граница от 1000 гола.

⚽️ CRISTIANOOOOOOO BUUUUTTT ! MAGNIFIQUE FRAPPE DE CRISTIANO RONALDO POUR OUVRIR LE SCORE 🐐 14’ | Al Ahli 0 - 1 Al Nassr https://t.co/n2Zlc2u6Ru — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 20, 2026

Само пет минути по-късно Роналдо имаше отлична възможност да удвои аванса на гостите. Ал-Насър получи дузпа за нарушение срещу Ауад Аман, но португалецът изпрати топката в дясната греда на вратата, пазена от Едуар Менди.

CRISTIANO RATE SON PENALTY 😨😨😨 Il trouve le poteau face à Edouard Mendy… 18’ | Al Ahli 0 - 1 Al Nassr https://t.co/emScjwcCYW — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 20, 2026

В 31-вата минута Мерих Демирал прати топката в мрежата на Ал-Насър с удар с глава, но попадението беше отменено след намесата на ВАР заради нарушение в хода на атаката.

Ал-Ахли все пак успя да изравни в добавеното време на първата част. Галено се разписа със страхотен шут извън наказателното поле, който не остави шансове на вратаря Бенто.

⚽️ GALENOOOOO C’EST SU-BLI-ME IL AIME TROP METTRE DES BANGERS 😭 45+1’ | Al Ahli 1 - 1 Al Nassr https://t.co/FFPskzxo5K — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 20, 2026

Обратът стана факт в 70-ата минута, когато домакините получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката застана Айвън Тони, който беше точен за 2:1.

Само пет минути по-късно Ал-Ахли нанесе нов удар. След центриране от корнер Роджър Ибанес се извиси и с глава отблизо изпрати топката в мрежата, оформяйки крайното 3:1.

С победата Ал-Ахли събра 24 точки и се изкачи на петото място във временното класиране на саудитското първенство. Ал-Насър остава трети с 28 точки, на две зад лидера Ал-Хилал.

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Снимки: Gettyimages