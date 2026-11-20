Богдан Шумаров: ОNE FC ми потвърдиха, че аз съм следващ претендент за титлата

Професионалният кикбоксьор Богдан Шумаров гостува за първи път в студиото на Sportal.bg.

30-годишният спортист сподели в рубриката "Sportal Fight Club", че след последната му победа на ринга, той има гарантирано претендентско място в категория до 77 килограма в стил кикбокс на популярната бойна верига "ONE Fighting Championship".

До този момент българинът има четири победи и едно поражение на ринга на ONE FC. Последния му успех бе записан на 7-ми ноември. Тогава Шуамров надделя с единодушно съдийско решение над Гашам Мамадов в Банкок.

Боецът от Петрич сподели, че трябва да възстанови контузии в дясната си ръка и лявото си коляно и след това ще се завърне между въжетата за шампионска битка с Реджин Ерсел - властелина в категория до 77 килограма в ONE FC. Шумаров допълни, че и настоящият шампион има травми, от които трябва да се възстанови, и вероятно ще ги видим в сблъсък за пояса през пролетта или лятото на 2027-а.

Двукратният европейски шампион на WAKO сподели мнението си относно работата с мениджъри в бойните спортове. Той е категоричен, че професионалните спортисти имат нужда от мениджъри и изтъкна добрата работа на неговите мениджъри, които са му осигурили двубой по-малко от две седмици след пропадането на срещата му с Рукиа Анпо в Токио. Шумаров и японецът трябваше да премерят сили в елиминационен двубой за претендентско място при 77-килограмовите, но Анпо не влезе в категория и срещата пропадна.

Вижте цялото интервю с Шумаров, в което той разказва и кои са експертите, които са част от треньорския му състав в момента и какви са особеностите на тренировките в Тайланд и Нидерландия:

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