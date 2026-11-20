Защитникът на Барселона Андреас Кристенсен най-вероятно ще пропусне предстоящия мач на тима от Ла Лига срещу Виляреал в неделя. 30-годишният датски бранител изпитва лек дискомфорт в прасеца на левия крак, което поставя под сериозно съмнение включването му в състава на Ханзи Флик за срещата на „Спотифай Камп Ноу“.
Футболистът не взе участие в петъчната тренировка на каталунците на базата „Сиутат Еспортива“. След като е почувствал неразположение след заниманието в четвъртък, щабът е преценил, че най-разумният подход е датчанинът да получи почивка. От клуба официално обявиха, че „той е под въпрос за предстоящия двубой, а периодът на възстановяване ще се определя от развитието на травмата му“.
Това е поредно физическо препятствие за Кристенсен през сезона, след като на 19 септември в двубоя срещу Севиля получи контузия в квадрицепса на левия крак. Впоследствие той записа едва половин час игра при сблъсъка с Атлетико Мадрид на 8 ноември. Заради проблемите на опитния защитник юношата Алекс Кампос продължи да тренира с първия отбор, вместо да помогне на дублиращия състав за съботното дерби срещу Еспаньол Б.