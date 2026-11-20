Барселона изглежда ще е без Кристенсен срещу Виляреал

Защитникът на Барселона Андреас Кристенсен най-вероятно ще пропусне предстоящия мач на тима от Ла Лига срещу Виляреал в неделя. 30-годишният датски бранител изпитва лек дискомфорт в прасеца на левия крак, което поставя под сериозно съмнение включването му в състава на Ханзи Флик за срещата на „Спотифай Камп Ноу“.

Футболистът не взе участие в петъчната тренировка на каталунците на базата „Сиутат Еспортива“. След като е почувствал неразположение след заниманието в четвъртък, щабът е преценил, че най-разумният подход е датчанинът да получи почивка. От клуба официално обявиха, че „той е под въпрос за предстоящия двубой, а периодът на възстановяване ще се определя от развитието на травмата му“.

Това е поредно физическо препятствие за Кристенсен през сезона, след като на 19 септември в двубоя срещу Севиля получи контузия в квадрицепса на левия крак. Впоследствие той записа едва половин час игра при сблъсъка с Атлетико Мадрид на 8 ноември. Заради проблемите на опитния защитник юношата Алекс Кампос продължи да тренира с първия отбор, вместо да помогне на дублиращия състав за съботното дерби срещу Еспаньол Б.

MEDICAL NEWS First team player Andreas Christensen has slight discomfort in his left calf. He is doubtful for the next game. His recovery time will depend on how the discomfort develops. — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 20, 2026

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