БФС остана без технически директор

Българският футболен съюз информира, че Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на централата. Решението бе взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни, се казва в комюникето от "Бояна".

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Бившият централен защитник на ЦСКА, Локомотив (Пловдив) и Черно море пое длъжността в БФС през пролетта на 2024-а, след като преди това в продължение на шест години беше селекционер и спортен директор на ЦСКА 1948.

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44-годишният шампион с "армейците" и "смърфовете" пропусна последния воаяж на националния отбор - до Естония за мача в Лига на нациите, заради хирургическа интервенция на крака. Преди това Котев се извини на българските фенове за големия резил срещу Исландия - 0:5 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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