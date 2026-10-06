Италианската полиция наложи ограничителни мерки на фенове на Торино и Ювентус

Италианската полиция наложи ограничителни мерки за полицейски надзор на 22-ма крайни футболни фенове във връзка с разследване на сблъсъци преди дербито между отборите на Торино и Ювентус през май.

Въпросните 22-ма души са членове на ултрас групировки на двата клуба, които влязоха в сблъсък пред стадион „Олимпико Гранде Торино“ на 24 май - последния ден от миналия сезон в Серия "А". Те са обвинени в хвърляне на бутилки, камъни и взривни устройства, както и в участие в масови безредици, се посочва в изявление на полицията.

🔵Sono 22 gli ultras di #Juve e #Torino colpiti da misure cautelari (divieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia) per gli scontri prima del derby del 24 maggio scorso. Durante i tafferugli erano state lanciate pietre e bottiglie contro le forze dell’ordine. https://t.co/aX3V2x3VAS — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 6, 2026

Деветима полицаи пострадаха, докато се опитваха да разделят враждуващите групи. 36-годишен фен на Ювентус получи тежка травма на главата, след като бе ударен от капсула със сълзотворен газ по време на безредиците. Мерките, наложени в координация с полицията в редица градове в Северна Италия, включват забрана за пребиваване в Торино и задължение за редовно явяване пред местните власти. На още 20 фенове, обвинени в участие в сблъсъците, също бе наложена забрана за посещение на стадиони.

Мачът през май завърши с равенство 2:2. Следващият двубой между Ювентус и Торино ще бъде на „Алианц Стейдиъм“ - домакинското съоръжение на “Старата госпожа” - на 6 януари, който е национален празник в Италия.

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Снимки: Gettyimages