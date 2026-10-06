Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Италианската полиция наложи ограничителни мерки на фенове на Торино и Ювентус

  • 6 окт 2026 | 14:45
  • 317
  • 1

Италианската полиция наложи ограничителни мерки за полицейски надзор на 22-ма крайни футболни фенове във връзка с разследване на сблъсъци преди дербито между отборите на Торино и Ювентус през май.

Въпросните 22-ма души са членове на ултрас групировки на двата клуба, които влязоха в сблъсък пред стадион „Олимпико Гранде Торино“ на 24 май - последния ден от миналия сезон в Серия "А". Те са обвинени в хвърляне на бутилки, камъни и взривни устройства, както и в участие в масови безредици, се посочва в изявление на полицията.

Деветима полицаи пострадаха, докато се опитваха да разделят враждуващите групи. 36-годишен фен на Ювентус получи тежка травма на главата, след като бе ударен от капсула със сълзотворен газ по време на безредиците. Мерките, наложени в координация с полицията в редица градове в Северна Италия, включват забрана за пребиваване в Торино и задължение за редовно явяване пред местните власти. На още 20 фенове, обвинени в участие в сблъсъците, също бе наложена забрана за посещение на стадиони.

Мачът през май завърши с равенство 2:2. Следващият двубой между Ювентус и Торино ще бъде на „Алианц Стейдиъм“ - домакинското съоръжение на “Старата госпожа” - на 6 януари, който е национален празник в Италия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

  • 6 окт 2026 | 15:48
  • 179
  • 0
Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

  • 6 окт 2026 | 15:09
  • 959
  • 0
Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

  • 6 окт 2026 | 15:08
  • 854
  • 1
Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

  • 6 окт 2026 | 15:07
  • 483
  • 0
Десподов поднови тренировки

Десподов поднови тренировки

  • 6 окт 2026 | 14:42
  • 1270
  • 2
Бивш играч на Арсенал: На Артета му липсва човешката страна

Бивш играч на Арсенал: На Артета му липсва човешката страна

  • 6 окт 2026 | 14:30
  • 1135
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

Щангите обявиха фалит дни преди Световното

  • 6 окт 2026 | 15:46
  • 1609
  • 4
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

  • 6 окт 2026 | 13:18
  • 7111
  • 24
Победата вече не търпи отлагане

Победата вече не търпи отлагане

  • 6 окт 2026 | 07:45
  • 15256
  • 174
Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

  • 6 окт 2026 | 11:12
  • 9122
  • 41
Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

Младежите загубиха шансове за Евро 2027, но ще търсят успешен край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 09:59
  • 6167
  • 6
Левски подновява преговорите с трима основни играчи

Левски подновява преговорите с трима основни играчи

  • 6 окт 2026 | 09:10
  • 8244
  • 4