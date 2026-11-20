Джак Грийлиш се завръща

Офанзивният полузащитник Джак Грийлиш отново е на разположение на Евертън и може да се завърне на терена в предстоящия мач срещу Брентфорд в понеделник. Преотстъпеният от Манчестър Сити футболист не бе попадал в сметките на „карамелите“ в продължение на цял месец заради нарушаване на клубната дисциплина. Миналата седмица обаче 31-годишният англичанин взе участие в контролна среща при закрити врата срещу тима на Дарби.

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс потвърди, че Грийлиш е в добра физическа форма и готов за игра: "Той поднови тренировки и отново е част от първия отбор."

Jack Grealish available to play for Everton again after star was axed last month for missing training without permission https://t.co/RMmnXEIPNM — Daily Mail Sport (@MailSport) November 20, 2026

След инцидента Грийлиш публикува официално извинение в социалните мрежи. По този повод Мойс сподели: „Не следя социалните мрежи, но разбрах за изявлението му.“

Запитан дали е провел индивидуален разговор с крилото, шотландският специалист заяви: „Просто продължаваме с ежедневната си работа. Разполагам с много други играчи, върху които също трябва да се съсредоточа, не мога да отделям внимание само на един човек. Фокусиран съм върху това да осигуря пълноценна подготовка за целия състав с оглед на предстоящия сблъсък с Брентфорд.“

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Снимки: Gettyimages