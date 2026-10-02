Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рибарски и Груев застават пред медиите, националите с официална тренировка - на живо от Исландия
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Втородивизионен отбор победи Ювентус в контрола

  • 2 окт 2026 | 18:00
  • 317
  • 0
Втородивизионен отбор победи Ювентус в контрола

Отборът на Ювентус загуби с 0:1 контролата си срещу втородивизионния Кремонезе, която е част от подготовката на „Старата госпожа“ по време на паузата в Серия "А". Приятелската среща се игра на тренировъчната база на торинския гранд.

Заради липсата на 12 национали и редицата контузени играчи, наставникът на „бианконерите“ Лучано Спалети можеше да разчита само на осем играчи от първия състав, а през второто полувреме своя дебют направиха синовете на клубните легенди Клаудио Маркизио и Паоло Монтеро, съответно 17-годишният Давиде и 19-годишният Алфонсо. Атаката на тима беше водена от Рандал Коло Муани, който обаче не успя да отправи нито един удар преди да бъде заменен. Гостите отбелязаха победното си попадение още в 12-ата минута, когато Федерико Бонацоли беше точен с удар по земя след асистенция на преотстъпения именно от Ювентус Адин Личина. Домакините пък нацелиха две греди в заключителните минути чрез резервите Арман Дурмиси и Симоне Гера.

Стартов състав на Ювентус: Пинсолио, Гати, Бремер, Ругани, Кели, Маккени, Макиобо, Камбиазо, Амарадио, Грело, Коло Муани

Влезли като резерви: Рицо, Рипани, Раду, Монтеро, Дурмиси, Гера, Савио, Коради, Кориляно, Маркизио, Бранкато

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Арсенал се отказа от плановете за разширяване на "Емиратс" до 80 000 места

Арсенал се отказа от плановете за разширяване на "Емиратс" до 80 000 места

  • 2 окт 2026 | 15:14
  • 1197
  • 0
В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

  • 2 окт 2026 | 14:55
  • 3998
  • 5
Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

  • 2 окт 2026 | 14:43
  • 4530
  • 13
Рио Фърдинанд призова ръководството на Ман Юнайтед да вземе Бензема

Рио Фърдинанд призова ръководството на Ман Юнайтед да вземе Бензема

  • 2 окт 2026 | 14:18
  • 2120
  • 5
Унай Емери: Много други клубове имат завишени бюджети

Унай Емери: Много други клубове имат завишени бюджети

  • 2 окт 2026 | 14:00
  • 1485
  • 1
Сър Алекс Фъргюсън за страха от мозъчния кръвоизлив, преломния момент и тежките решения за Инс и Бекъм

Сър Алекс Фъргюсън за страха от мозъчния кръвоизлив, преломния момент и тежките решения за Инс и Бекъм

  • 2 окт 2026 | 13:39
  • 5163
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Атанас Рибарски говори пред медиите в Исландия - гледайте на живо!

Атанас Рибарски говори пред медиите в Исландия - гледайте на живо!

  • 2 окт 2026 | 18:30
  • 1371
  • 1
Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

  • 2 окт 2026 | 17:42
  • 3308
  • 57
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 18348
  • 60
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 11156
  • 45
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 25423
  • 66
Започна първият мач от днешната програма в Лигата на нациите

Започна първият мач от днешната програма в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 17:00
  • 10070
  • 1