Втородивизионен отбор победи Ювентус в контрола

Отборът на Ювентус загуби с 0:1 контролата си срещу втородивизионния Кремонезе, която е част от подготовката на „Старата госпожа“ по време на паузата в Серия "А". Приятелската среща се игра на тренировъчната база на торинския гранд.

Заради липсата на 12 национали и редицата контузени играчи, наставникът на „бианконерите“ Лучано Спалети можеше да разчита само на осем играчи от първия състав, а през второто полувреме своя дебют направиха синовете на клубните легенди Клаудио Маркизио и Паоло Монтеро, съответно 17-годишният Давиде и 19-годишният Алфонсо. Атаката на тима беше водена от Рандал Коло Муани, който обаче не успя да отправи нито един удар преди да бъде заменен. Гостите отбелязаха победното си попадение още в 12-ата минута, когато Федерико Бонацоли беше точен с удар по земя след асистенция на преотстъпения именно от Ювентус Адин Личина. Домакините пък нацелиха две греди в заключителните минути чрез резервите Арман Дурмиси и Симоне Гера.

Стартов състав на Ювентус: Пинсолио, Гати, Бремер, Ругани, Кели, Маккени, Макиобо, Камбиазо, Амарадио, Грело, Коло Муани

Влезли като резерви: Рицо, Рипани, Раду, Монтеро, Дурмиси, Гера, Савио, Коради, Кориляно, Маркизио, Бранкато

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