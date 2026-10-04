Пянич: Рома може да мечтае за титлата, а Ювентус трябва да гради наново

По време на участието си във Фестивала на спорта в Тренто бившият полузащитник Миралем Пянич направи откровена ретроспекция на своята впечатляваща кариера. Босненският плеймейкър сподели спомени за престоя си в Рома редом до Франческо Тоти и Раджа Наинголан, годините в Ювентус с Кристиано Роналдо, съвместната игра с Лионел Меси в Барселона, уроците на Жуниньо Пернамбукано в Лион и болезнения спомен от загубения финал с „бианконерите“ в Шампионската лига в Кардиф. Той се върна и към трудните години в детството си, белязани от войната в родината му, като отправи емоционално послание към младото поколение: „Винаги трябва да вярвате в мечтите си“.

Тежкото детство между Босна и Люксембург

Пътят на халфа към върховете на европейския футбол започва далеч от блясъка на големите арени. Военният конфликт в Босна принуждава семейството му да потърси убежище в друга страна. „Люксембург се превърна в наш втори дом и даде шанс на родителите ми да започнат отначало. Баща ми работеше на строежи от сутрин до вечер, а майка ми чистеше от три следобед до десет вечерта. Татко играеше футбол и ме водеше със себе си на тренировките. Нямах други играчки, имах само една футболна топка“, разказа Пянич. Въпреки че преминава през всички юношески гарнитури на Люксембург, той решава да защитава цветовете на родината си: „Може би не беше най-правилното решение спрямо Люксембург, но послушах сърцето си. Винаги съм се чувствал босненец, цялото ми семейство е такова“.

Майсторството при преките свободни удари

Специалитетът на босненеца – статичните положения – според него се дължи единствено на упорит труд и педантичност на тренировъчния терен. „За да бележиш от фал, са нужни тренировки, тренировки и пак тренировки. Всеки има своя рутина: измерването на крачките, поставянето на топката, настройката. Всичко зависи от работата през седмицата. Единствено постоянството носи съвършенство“, обясни халфът. Страстта му към тези изпълнения се заражда по време на престоя му в Лион, където черпи опит от ненадминатия Пернамбукано. „Когато видях Жуниньо, разбрах какво огромно предимство дава такъв играч на един отбор. Той бе първият футболист, на когото исках да приличам както на терена, така и извън него. Възхищавах се на лидерството му и начина, по който тренираше. Днес виждаме значително по-малко попадения от фалове. В Италия един от малкото, които изпълняват тези удари на изключително ниво, е Пауло Дибала.“

🇧🇦🗣️ Miralem Pjanić tells a funny anecdote about Cristiano Ronaldo: “Cristiano had come close and grabbed the ball and, naturally, and quite rightly, when it comes to the player who decides matches for you every weekend, you keep quiet and let him have the ball. Here’s the story: we were playing in Naples and we won. I scored a goal from a free kick and, strangely enough, this happened while ‘Cris’ was on the pitch, but it was ‘Cris’ who wanted that free kick. ‘Cris’ got the free kick and I think the goalkeeper Meret [Napoli’s goalkeeper] got a red card then. Allegri saw that ‘Cris’ was on the ground in pain, but the free kick opportunity was so perfect that Allegri sent the doctor and the physiotherapist to Cristiano so I could take the shot... and I did score. I really did score. That was the only way he would have allowed it to happen. It was the only way I could do it. So, thank you, Allegri.” https://t.co/FkDxl3Cgge — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 4, 2026

В една съблекалня с Меси, Роналдо и Тоти

Кариерата на Пянич му предоставя уникалния шанс да дели една съблекалня с три от най-големите величия на модерния футбол. Поставен пред труден избор, босненецът посочва Меси като най-впечатляващ. „На първо място поставям Лео. Прекарах един сезон с него и това, което правеше всеки ден, беше необяснимо. Създаваше усещането, че може да сътвори абсолютно всичко с топката, правеше играта да изглежда толкова лесна.“

За португалската звезда Роналдо, с когото играха заедно в Ювентус, Пянич добави: „Психическата сила на Роналдо е ненадмината. С Кристиано на терена мачът започваше при резултат 1:0 за нас. Беше обсебен от вкарването на голове. Въпреки всички спечелени отличия, неговият състезателен глад беше направо невероятен. Той дърпаше всички напред. Дори да пропуснеше десет положения, манталитетът му беше такъв, че оставаше напълно сигурен, че ще отбележи следващото.“

Специално място в спомените му заема и легендата на Рома: „Да играя с Тоти беше истинска сбъдната мечта. Макар да заварих края на неговия път, за мен беше напълно достатъчно. Прякорът „Принца“? За мен е огромна чест, че ми беше даден именно от него.“

Оценката за Рома и ролята на Масимилиано Алегри

Пянич изрази и силен оптимизъм относно представянето на настоящия състав на Рома под ръководството на Джан Пиеро Гасперини: „Рома с пълно право могат да мечтаят за шампионската титла. Играят атрактивно, представят се силно и ако Дибала е в добра форма редом до Донийл Мален, напълно способни са да върнат трофея в столицата. В момента те заслужават успеха най-много.“

Халфът изказа и своята благодарност към бившия си наставник в Торино Масимилиано Алегри: „Той беше ключова фигура в моето развитие. Алегри изгради изключително компактен и дисциплиниран тим. Караше победите да изглеждат лесни, макар днес да виждаме колко трудно всъщност се печели титлата. Той бе архитектът на онези успехи, направи ме по-зрял и завършен играч. Днес сме близки приятели и смятам, че критиките към него са абсолютно неоснователни.“

Miralem Pjanic has given his verdict on the gap between Juventus and Roma. "Roma can dream of the Scudetto. They’re nice to watch, it’s a pleasure, they play well. "I think it’s early to talk about Juventus. If you look at last season you can’t start with that ambition." https://t.co/ICoOikvqdu — Football Italia (@footballitalia) October 4, 2026

Разочарованието от финала в Кардиф

Най-болезненият момент в клубната кариера на Пянич остава загубеният финал на Шампионската лига в Кардиф с екипа на Ювентус. „Още помня онзи мой изстрел, който Кейлор Навас успя да отрази. По начина, по който топката полетя, бях сигурен, че влиза, но той показа невероятен рефлекс. Заслужавахме да бъдем в онзи финал, доминирахме през целия турнир. В самия решителен мач обаче срещнахме отбор (Реал Мадрид - б.р.) с далеч по-голям опит в контролирането на възловите моменти. Загубата беше огромно разочарование, защото бяхме напълно уверени в собствените си сили“, обясни той.

Бившият полузащитник на Ювентус сподели мнението си за настоящата ситуация в гранда от Торино. Според босненския халф е прекалено рано да се говори за шампионската титла в Серия "А", като клубът първо трябва да премине през нов процес на изграждане. „Смятам, че е твърде рано да се мисли за Скудетото. Като се има предвид изминалия сезон, тимът не може да стартира с подобни амбиции. Интер е основният фаворит заради силния си състав, а след тях се нареждат Наполи и Рома. Главната цел трябва да бъде преустройството на отбора, при това по най-бързия начин, защото в Юве победите винаги са задължителни. Завръщането в Шампионската лига би било най-правилната и реалистична цел“, коментира Пянич.

Потенциалният наследник

Доскорошният полузащитник посочи и таланта, в когото вижда свой бъдещ приемник на терена: „Новият Пянич? Братът на Керим – Емре Алайбегович, който в момента е само на 13 години. Ще говорим отново за него след няколко години, ще видите“.

“Esmir Bajraktarević to Serie A, just like Kerim Alajbegović? I’d like that, and I think it could happen soon.” 👀🇧🇦 - 🚨🗣️ Miralem Pjanić to @Gazzetta_it https://t.co/KCMObUbZz8 — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages