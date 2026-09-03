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Волтемаде разкри какво да очакват феновете на Ювентус от него

  • 3 сеп 2026 | 13:09
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Привлеченият тези дни Ник Волтемаде разказа пред привържениците на Ювентус какво да очакват от него преди вероятния му дебют срещу Милан в неделя, като настоя, че играта му предлага много повече от това, което предполага внушителната му физика. Нападателят беше взет от Нюкасъл под наем за един сезон без опция за откупуване.

В разговор с „Кориере дело Спорт“ германецът заяви, че треньорът Лучано Спалети е готов да го хвърли директно в битката срещу „росонерите“.

„Мисля, че можете да очаквате от мен много физически стил на игра, но вярвам, че най-добрите и най-важни мои качества са техниката и разбирането ми за играта“, каза той.

„Смятам, че съм интелигентен футболист: знам как да вкарвам, знам как да асистирам, знам как да подам последния пас на съотборниците си. Мисля, че съм добър в намирането на правилната позиция на терена и смятам, че често се вижда висок играч, който играе като мен.“

Волтемаде посочва Ибрахимович и Хавертц като свои модели за подражание: „Не много играчи са толкова високи като мен, но аз черпя вдъхновение от Златан Ибрахимович. Винаги съм обичал да го гледам, защото той също е много висок и има добра техника. Харесвам и Кай Хавертц, който ми е приятел. Винаги се опитвам да взема по малко от всеки и да превърна тези характеристики в свои.“

Волтемаде записа 11 гола и пет асистенции в 51 мача за Нюкасъл през миналия сезон, като три от попаденията бяха с глава, в кампания, която вестникът описва като „увеселително влакче“. Той пристига в Ювентус, който вече има две победи от два мача срещу Фрозиноне и Парма, и ясно заяви, че смята контрола на отбора върху топката за подходящ за неговия стил.

„Мисля, че мога да донеса малко качество, а също така смятам, че способността ми да вкарвам и да помагам на съотборниците си да печелят е важна, което очевидно е това, което искам да правя“, каза той.„Радвам се, че съм в отбор като Юве, който контролира много топката и го прави с правилния ритъм. В такива ситуации мога да се изразя по най-добрия начин.“ След това той се обърна директно към неделния мач, добавяйки: „Ще се видим в неделя, когато се надявам да вземем третата си победа за този сезон.“

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