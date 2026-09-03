Волтемаде разкри какво да очакват феновете на Ювентус от него

Привлеченият тези дни Ник Волтемаде разказа пред привържениците на Ювентус какво да очакват от него преди вероятния му дебют срещу Милан в неделя, като настоя, че играта му предлага много повече от това, което предполага внушителната му физика. Нападателят беше взет от Нюкасъл под наем за един сезон без опция за откупуване.
В разговор с „Кориере дело Спорт“ германецът заяви, че треньорът Лучано Спалети е готов да го хвърли директно в битката срещу „росонерите“.
„Мисля, че можете да очаквате от мен много физически стил на игра, но вярвам, че най-добрите и най-важни мои качества са техниката и разбирането ми за играта“, каза той.
„Смятам, че съм интелигентен футболист: знам как да вкарвам, знам как да асистирам, знам как да подам последния пас на съотборниците си. Мисля, че съм добър в намирането на правилната позиция на терена и смятам, че често се вижда висок играч, който играе като мен.“
Волтемаде посочва Ибрахимович и Хавертц като свои модели за подражание: „Не много играчи са толкова високи като мен, но аз черпя вдъхновение от Златан Ибрахимович. Винаги съм обичал да го гледам, защото той също е много висок и има добра техника. Харесвам и Кай Хавертц, който ми е приятел. Винаги се опитвам да взема по малко от всеки и да превърна тези характеристики в свои.“
Волтемаде записа 11 гола и пет асистенции в 51 мача за Нюкасъл през миналия сезон, като три от попаденията бяха с глава, в кампания, която вестникът описва като „увеселително влакче“. Той пристига в Ювентус, който вече има две победи от два мача срещу Фрозиноне и Парма, и ясно заяви, че смята контрола на отбора върху топката за подходящ за неговия стил.
„Мисля, че мога да донеса малко качество, а също така смятам, че способността ми да вкарвам и да помагам на съотборниците си да печелят е важна, което очевидно е това, което искам да правя“, каза той.„Радвам се, че съм в отбор като Юве, който контролира много топката и го прави с правилния ритъм. В такива ситуации мога да се изразя по най-добрия начин.“ След това той се обърна директно към неделния мач, добавяйки: „Ще се видим в неделя, когато се надявам да вземем третата си победа за този сезон.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google