Септември 0:0 Локомотив (Пд)

Септември (София) и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 0:0 в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на националния стадион "Васил Левски" е ръководена от главния съдия Васил Минев.

И двата тима се намират в долната половина на таблицата и спешно се нуждаят от точки. Гостите от Локомотив (Пловдив) заемат 11-о място в класирането с актив от 12 точки след 14 изиграни мача (3 победи, 3 равенства и 8 загуби, при голова разлика 8:18). Септември (София) е непосредствено зад тях на 12-а позиция с 11 точки от 14 срещи (3 победи, 2 равенства и 9 поражения, голова разлика 12:25).

Стартови състави:

Септември София: 12. Владимир Иванов, 4. Мартин Христов, 5. Йоан Бауеренски, 23. Борислав Стоичков, 25. Стипе Вуличич, 26. Валантайн Озонвафор, 18. Педро Мартинс, 6. Педро Ферейра, 17. Никола Фонтейн, 27. Андре Либерал, 29. Херард Францети



Наставник: Младен Кашчелан

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Урбина, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риян, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 10. Юлиан Илиев, 39. Парвиз Умарбаев, 99. Жулиен Лами, 29. Крист Лонгвил, 31. Димитър Мрънков



Наставник: Душан Косич

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