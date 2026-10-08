Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал

Деклан Райс е близо до това да последва Артета и да подпише нов договор с Арсенал

  • 8 окт 2026 | 12:47
  • 563
  • 0

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс е близо до подписване на нов дългосрочен договор с клуба, съобщава BBC.

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Настоящият контракт на 27-годишния английски национал е до края на следващия сезон. Преговорите между двете страни са в напреднал етап.

Опитният халф ще стане най-високоплатеният играч на шампиона във Висшата лига, редом с Букайо Сака, който според информации в различни медии печели около 350 000 паунда на седмица. Смята се, че настоящата заплата на Райс е 240 000 британски лири на седмично.

Халфът премина в Арсенал от Уест Хам през 2023 година и се превърна в ключова фигура за мениджъра на "артилеристите" Микел Артета. Вчера впрочем испанският наставник на шампионите продължи договора си до 2030 г. и стана най-високоплатеният мениджър в Премиър лийг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фабио Борини сложи край на футболната си кариера

Фабио Борини сложи край на футболната си кариера

  • 8 окт 2026 | 09:50
  • 1208
  • 0
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 8242
  • 2
Манчестър Юнайтед продължава да следи защитник на Нотингам

Манчестър Юнайтед продължава да следи защитник на Нотингам

  • 8 окт 2026 | 07:46
  • 1987
  • 0
Борусия (Дортмунд) бърза да удължи договора на Грегор Кобел

Борусия (Дортмунд) бърза да удължи договора на Грегор Кобел

  • 8 окт 2026 | 07:25
  • 1199
  • 0
Турция сменя Монтела с Арда Туран

Турция сменя Монтела с Арда Туран

  • 8 окт 2026 | 06:53
  • 3176
  • 0
Нов обрат около бъдещето на Хулиан Алварес

Нов обрат около бъдещето на Хулиан Алварес

  • 8 окт 2026 | 06:27
  • 5393
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 10910
  • 40
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 4027
  • 6
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 18100
  • 56
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 1180
  • 2
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 8243
  • 2
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 5544
  • 3