Деклан Райс е близо до това да последва Артета и да подпише нов договор с Арсенал

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс е близо до подписване на нов дългосрочен договор с клуба, съобщава BBC.

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Настоящият контракт на 27-годишния английски национал е до края на следващия сезон. Преговорите между двете страни са в напреднал етап.

Exc: Declan Rice close to agreeing new long-term contract with Arsenal. Process for England international to extend his stay at the Emirates Stadium at advanced stage. https://t.co/tWoh8dH9ec — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) October 7, 2026

Опитният халф ще стане най-високоплатеният играч на шампиона във Висшата лига, редом с Букайо Сака, който според информации в различни медии печели около 350 000 паунда на седмица. Смята се, че настоящата заплата на Райс е 240 000 британски лири на седмично.

Халфът премина в Арсенал от Уест Хам през 2023 година и се превърна в ключова фигура за мениджъра на "артилеристите" Микел Артета. Вчера впрочем испанският наставник на шампионите продължи договора си до 2030 г. и стана най-високоплатеният мениджър в Премиър лийг.

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Снимки: Imago