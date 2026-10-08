Деклан Райс е близо до това да последва Артета и да подпише нов договор с Арсенал

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс е близо до подписване на нов дългосрочен договор с клуба, съобщава BBC.
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг
Настоящият контракт на 27-годишния английски национал е до края на следващия сезон. Преговорите между двете страни са в напреднал етап.
Опитният халф ще стане най-високоплатеният играч на шампиона във Висшата лига, редом с Букайо Сака, който според информации в различни медии печели около 350 000 паунда на седмица. Смята се, че настоящата заплата на Райс е 240 000 британски лири на седмично.
Халфът премина в Арсенал от Уест Хам през 2023 година и се превърна в ключова фигура за мениджъра на "артилеристите" Микел Артета. Вчера впрочем испанският наставник на шампионите продължи договора си до 2030 г. и стана най-високоплатеният мениджър в Премиър лийг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago