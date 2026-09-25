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Контузия на Хавертц предизвика притеснения в щаба на Арсенал

  • 25 сеп 2026 | 10:32
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Контузия на Хавертц предизвика притеснения в щаба на Арсенал

Контузия на Кай Хавертц е предизвикала притеснения в щаба на Арсенал, информира местната преса. Германският национал се свлече на тревата след сблъсък с Куинтен Тимбер, брат на своя съотборник в Арсенал - Юриент Тимбер, след което бе заменен по време на вчерашния сблъсък между Германия и Нидерландия, завършил 1:1. Травмата не позволи на Хавертц да продължи да играе и той бе заменен след едва половин час игра.

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Особено притеснение на “Емиратс” е предизвикало това, че ударът попадна в коляното на футболиста, а самият игра нееднократно е имал проблеми в в тази зона и в миналото. В Арсенал все пак се надяват контузията да не е сериозна и той да е на линия за домакинството на Лийдс на 10-и октомври.

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Снимки: Gettyimages

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