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Арсенал и Ливърпул вече са отправили поглед към един големите таланти на Преимър лийг

  • 6 окт 2026 | 13:29
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Арсенал и Ливърпул вече са отправили поглед към един големите таланти на Преимър лийг

Английските футболни Арсенал и Ливърпул проявяват интерес към таланта от Фулъм Джош Кинг, пишат местни медии. 19-годишният офанзивен халф привлича вниманието на водещите отбори през този сезон, в който вече има два гола в пет мача.  Кинг, който има осем двубоя за младежите на Англия до 21 години, бе точен при пораженията с 2:3 срещу Челси и Кристъл Палас в първите три кръга. Той бе титуляр във всеки един от петте мача, които изигра за Фулъм.  Кингс, вече с 45 двубоя във Висшата лига в кариерата си, е оценяван на близо 60 милиона евро. 

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Снимки: Gettyimages

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