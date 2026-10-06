Бивш играч на Арсенал: На Артета му липсва човешката страна

Бившият футболист на Арсенал Вилиан разкри, че е поискал да напусне клуба само три месеца след пристигането си на „Емиратс“, след като според него Микел Артета и ръководството не са изпълнили обещанията си. Бразилецът премина при „топчиите“ през 2020 година след седем сезона в Челси, като подписа тригодишен договор.

Крилото разказа, че испанският наставник му е обещал да бъде основна фигура в отбора, но това не се е случило. „Срещнах се с Артета, както и с други хора в клуба. Те ми казаха: „Искаме ти да бъдеш основният човек“. Артета ми каза: „Ще играем по този начин и искам ти да бъдеш основният човек. Ще изградя отбора около теб, искам да ти дам ключа към клуба“. Когато чух това, реших да приема. За да бъда честен, трябваше да остана в Челси“, сподели бразилецът.

„Бях разочарован. Не казвам, че вината е тяхна, но когато чуеш много неща, а след това отидеш в клуба и нещата не са такива, каквито са ти казали, се разочароваш веднага. Три месеца по-късно казах на агента си, че искам да си тръгна и че съм направил голяма грешка, като съм напуснал Челси“, добави Уилиан.

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Бразилецът признава, че финансово е получил най-добрия договор в кариерата си, но това не е било достатъчно, за да се чувства щастлив. „Когато не си щастлив, не можеш да се представяш добре. Парите не могат да купят щастието. Това беше най-добрият договор в живота ми, но не бях щастлив. Нямам нищо против Артета. Той е страхотен треньор на терена, идеите му са страхотни, но му липсваха някои неща в управлението на отбора. Липсваше човешката част. Това е важно. Винаги се шегувам, че ми продадоха една мечта, но това не беше хубава мечта“, обяснява Вилиан.

Бразилецът прекара само един сезон в Арсенал, в който записа 37 мача и един гол, преди договорът му да бъде прекратен по взаимно съгласие и той да се завърне в Бразилия с Коринтианс.

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Снимки: Gettyimages