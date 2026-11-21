Тотнъм се върна на победния път и продължава да се изкачва

Тотнъм постигна домакинска победа с 2:0 над Ипсуич в двубой от 11-ия кръг на Премиър лийг. Големият герой за „шпорите“ бе 18-годишният Лука Уилямс-Барнет, който се разписа в 15-ата минута при първия си мач като титуляр в първенството. Младият нападател се превърна и в асистент за второто попадение, дело на Доминик Соланке в 51-вата минута.Уилямс-Барнет откри резултата след подаване на Педро Поро, като с попадението си стана най-младият голмайстор на Тотнъм в Премиър лийг след Гарет Бейл през 2007 година. Домакините имаха превес в срещата и създадоха повече опасности пред противниковата врата, докато Ипсуич трудно намираше начин да застраши сериозно Антонин Кински.

В началото на второто полувреме Уилямс-Барнет отново бе в центъра на събитията, като с впечатляваща асистенция изведе Соланке за втория гол.В първите минути Ипсуич също имаше своите възможности. Още в 3-тата минута Антонин Кински трябваше да се намесва след удар на Абдул Уатара от малък ъгъл, а малко по-късно Зиан Флеминг стреля с глава, но вратарят на домакините отново бе на мястото си. Тотнъм отговори с опасни атаки, като Соланке пропусна няколко добри шанса, включително удар с глава, който Уатара изчисти почти от голлинията. В 29-ата минута Мохамед Кудус бе близо до попадение, но изпълнението му от пряк свободен удар срещна гредата. До почивката Джеймс Мадисън също пробва късмета си, а Уолтън трябваше да се намесва след нова опасна атака на Уилямс-Барнет.



Така Тотнъм записа четвърта победа в последните си пет мача от първенството и продължи добрата си серия. За Ипсуич поражението е пореден удар в опита на отбора да се отдалечи от опасната зона.

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Снимки: Gettyimages