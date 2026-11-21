Борнемут продължи с победите, Еванилсон отново бележи

Борнемут записа девета поредна победа във всички турнири, след като спечели с 2:0 домакинството си на Нотингам. Еванилсон се разписа в шести пореден мач от Висшата лига. Бразилецът откри резултата в 19-ата минута, а Джъстин Клуйверт се разписа в края на първото полувреме. След този успех “черешките” влязоха в топ 4, макар че водят на Ливърпул само по голова разлика.

Тимът на Марко Розе имаше предимство през първото полувреме. Той можеше да поведе и по-рано, но блестяща намеса на Жаир Куня спря Еванилсон да стреля. Нападателят обаче се разписа в 19-ата минута, когато получи топката от Джеймс Хил и я заби в мрежата. Нотингам не предложи нищо в предни позиции и завърши първото полувреме без точен удар към вратата на съперника. В добавеното време на първата част отлична контраатака доведе до втори гол. Клуйверт завърши атаката след центриране на Тавърниър.

A sensational club record ❤️ https://t.co/bcZNQ6y9kx — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 21, 2026

Мениджърът на Форест Оливер Гласнер направи двойна смяна на почивката, но тя не даде нужния резултат и Нотингам не подобри особено представянето си. Чак девет минути преди края те застрашиха вратата на съперника, но като цяло домакините нямаха проблеми да запазят преднината си.

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Снимки: Imago