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Поредна контузия за Арсенал по време на международната пауза

  • 6 окт 2026 | 16:31
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Поредна контузия за Арсенал по време на международната пауза

Арсенал получи нова неприятна новина около състоянието на един от най-големите си таланти Макс Дауман. 16-годишният футболист е напуснал лагера на Англия до 19 години заради контузия и се е завърнал в Лондон за допълнителни изследвания. До момента той записа участие и в трите мача на “трите лъва” през международната пауза, като се разписа веднъж и направи една асистенция. Проблемът е следствие от контакт и не се смята за сериозен, но е бил достатъчен, за да му попречи да вземе участие в последния мач срещу Белгия, загубен с 0:1.

Бивш играч на Арсенал: На Артета му липсва човешката страна
Бивш играч на Арсенал: На Артета му липсва човешката страна

Новината е поредният повод за притеснение за Микел Артета, който има редица проблеми с контузии в състава си. Преди Дауман лагерите на националните отбори напуснаха Кай Хаверц и Кристос Цолис заради мускулни проблеми, докато Езри Конса също се прибра в клуба заради травма. Арсенал приема Лийдс в събота в мач от шестия кръг на Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages

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