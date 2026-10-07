Изпълнителният директор на Арсенал: Искаме да доминираме през следващите години

Изпълнителният директор на Арсенал Ричард Гарлик подчерта, че клубът няма намерение да се задоволява с досегашните си успехи, въпреки значителния напредък както на футболния терен, така и във финансово отношение. Според ръководителя „артилеристите“ се намират в отлична позиция за дългосрочно превъзходство в мъжкия футбол след удължаването на договора на мениджъра Микел Артета до 2030 година.

Испанският специалист сложи край на 22-годишната пауза без титла във Висшата лига за лондончани, като същевременно изведе състава до финала в Шампионската лига. Тези спортни постижения бяха съпътствани и от рекордни приходи от 822 милиона евро за 2025 година, което представлява 15-процентен ръст, като прогнозите за настоящата кампания са още по-оптимистични.

„Не бива да оставаме на едно място. Няма как просто да седим, да се потупваме по рамото и да смятаме, че сме си свършили работата. Това е само началото на нашия път. Амбицията ни е да продължим напред с увереността, която тези резултати ни дават“, заяви Гарлик по време на спортния форум „Лийдърс Уийк“ в Лондон, цитиран от агенция „Ройтерс“.

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„Искаме да доминираме във футбола през следващите години. Намираме се в много силна позиция да го направим, но трябва непрекъснато да търсим онзи елемент, който ни дава предимство и трябва да бъдем смели. Когато си шампион, всеки иска да те свали от върха, затова трябва да намерим начин да се възползваме от възможностите и предимствата си, като същевременно постоянно вървим напред“, продължи той.

Успоредно с трофеите и новия контракт на наставника, Арсенал отчита и сериозен прогрес в балансирането на клубните финанси. Собствеността на американската компания „Крьонке Спортс енд Ентъртейнмънт“ се радва на значителна стабилност, като задълженията на клуба са редуцирани с 80 милиона лири за последните дванадесет месеца — спад от 213.3 милиона до 135.7 милиона лири, дължащ се на преструктурирането на плащанията около стадион „Емирейтс“.

Ръководството припомня, че след сушата без големи отличия след спечелването на ФА Къп през 2005 г., отпаданията в елиминациите на Шампионската лига от съперници като Байерн (Мюнхен) и четвъртите места в класирането, отборът вече разполага с ресурс да бъде максимално конкурентоспособен.

„Хубаво е, че изплащаме дълговете си бързо, но това само по себе си не е достатъчно. Нашата мисия винаги е била да изградим печеливш отбор и да радваме привържениците. Арсенал разполага със собствен стадион и модел на пълно самоиздържане, който ни нарежда сред най-стабилните клубове на континента“, обобщи Гарлик.

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Снимки: Gettyimages