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Бранител на Арсенал също отпадна от състава на Англия

  • 5 окт 2026 | 12:30
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Бранител на Арсенал също отпадна от състава на Англия

Бранителят на Арсенал Езри Конса стана поредният играч на Англия, който отпадна от състава преди утрешния сблъсък с Чехия в Лигата на нациите. По-рано днес стана ясно, че Алекс Скот също е бил освободен от лагера и се е завърнал в Борнемут. Сега бе добавена и информацията за Конса.

Централният бранител още през миналата седмица пропусна тренировка заради мускулен проблем. По тази причина той остана неизползвана резерва в първия мач с Чехия, но се завърна сред титулярите за двубоя с Хърватия (7:0), в който записа 90 минути.

Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша
Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша

Конса ще бъде прегледан от медицинския щаб на Арсенал, след което ще стане ясно дали ще може да бъде използван в мача с Лийдс в събота.

По време на паузата за международните мачове Арсенал получи добри новини по отношение на защитата, след като Бен Уайт, Пиеро Инкапие и Кристиан Москера подновиха тренировки. Уайт и Москера получиха контузии преди прекъсването, но се очаква да бъдат напълно възстановени за подновяването на мачовете във Висшата лига.

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Снимки: Imago

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