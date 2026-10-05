Бранител на Арсенал също отпадна от състава на Англия

Бранителят на Арсенал Езри Конса стана поредният играч на Англия, който отпадна от състава преди утрешния сблъсък с Чехия в Лигата на нациите. По-рано днес стана ясно, че Алекс Скот също е бил освободен от лагера и се е завърнал в Борнемут. Сега бе добавена и информацията за Конса.

Централният бранител още през миналата седмица пропусна тренировка заради мускулен проблем. По тази причина той остана неизползвана резерва в първия мач с Чехия, но се завърна сред титулярите за двубоя с Хърватия (7:0), в който записа 90 минути.

Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша

Конса ще бъде прегледан от медицинския щаб на Арсенал, след което ще стане ясно дали ще може да бъде използван в мача с Лийдс в събота.

По време на паузата за международните мачове Арсенал получи добри новини по отношение на защитата, след като Бен Уайт, Пиеро Инкапие и Кристиан Москера подновиха тренировки. Уайт и Москера получиха контузии преди прекъсването, но се очаква да бъдат напълно възстановени за подновяването на мачовете във Висшата лига.

Ezri Konsa and Alex Scott have both been ruled out of tomorrow night's game vs Czechia. The pair have returned to their respective clubs for further assessment. — England (@England) October 5, 2026

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Снимки: Imago