Бранител на Арсенал също отпадна от състава на Англия

Бранителят на Арсенал Езри Конса стана поредният играч на Англия, който отпадна от състава преди утрешния сблъсък с Чехия в Лигата на нациите. По-рано днес стана ясно, че Алекс Скот също е бил освободен от лагера и се е завърнал в Борнемут. Сега бе добавена и информацията за Конса.
Централният бранител още през миналата седмица пропусна тренировка заради мускулен проблем. По тази причина той остана неизползвана резерва в първия мач с Чехия, но се завърна сред титулярите за двубоя с Хърватия (7:0), в който записа 90 минути.
Алекс Скот отпадна за последния мач на Англия, новината за Борнемут обаче е по-лоша
Конса ще бъде прегледан от медицинския щаб на Арсенал, след което ще стане ясно дали ще може да бъде използван в мача с Лийдс в събота.
По време на паузата за международните мачове Арсенал получи добри новини по отношение на защитата, след като Бен Уайт, Пиеро Инкапие и Кристиан Москера подновиха тренировки. Уайт и Москера получиха контузии преди прекъсването, но се очаква да бъдат напълно възстановени за подновяването на мачовете във Висшата лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago