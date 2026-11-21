Валенсия напусна зоната на изпадащите след два месеца мъки

Страдащият от години насам тим на Валенсия стигна до ценна победа с 1:0 над Райо Валекано като гост в среща от 13-тия кръг на Ла Лига. Спечелените три точки измъкнаха отбора от зоната на изпадащите, където той се намираше през последните два месеца. Централният защитник Хосе Копете реализира единствения гол след удар с глава в 41-вата минута.

Успехът е трети за “прилепите” в елита, като всичките са при гостувания. Доказателство за възраждането на отбора е фактът, че това е трета победа в последните четири двубоя във всички турнири.

Райо пък вече има шест загуби и е на ръба на опасната зона, като трябва да разчита на благоприятни резултати в останалите срещи от кръга.

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