Домакинските проблеми на Астън Вила продължиха

Астън Вила продължи да има проблеми в домакинските си мачове. Този път тимът на Унай Емери завърши 0:0 срещу намиращия се в зоната на изпадащите Съндърланд. Бирмингамци имат само една победа от шест мача на “Вила Парк” във Висшата лига през този сезон.

Двата отбора не предложиха много на феновете. Първото полувреме почти бе лишено от голови положения и дори от опити за атака. Най-добрите ситуации бяха удар на Манзамби, който бе спасен от Робин Рьофс. Емилиано Буендия пък не успя да се възползва от неубедителна намеса на вратаря на гостите.

It ends goalless at Villa Park. https://t.co/wxgmkDnw9K — Aston Villa (@AstonVilla) November 21, 2026

“Черните котки”, които са един от следващите съперници на Левски в Лига Европа, усещаха липсата на контузените Браян Броби и Гранит Джака, но се защитаваха отлично. Капитанът на Вила Джон Макгин влезе като резерва и се опита да оживи играта на домакините, но това не доведе до искания резултат. Друга резерва - Рос Баркли, можеше да донесе победата на бирмингамци към края, но Рьофс направи отлично спасяване. Вратарят се справи и в една ситуация, в която съотборникът му Мукиеле отклони топката към вратата му.

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Снимки: Imago