Ковънтри постигна драматична победа в мач с пет гола срещу Кристъл Палас

Ковънтри се наложи с 3:2 над Кристъл Палас в изключително драматичен двубой от 11-ия кръг на Премиър лийг, решен с късен автогол на Дуайт Макнийл (85'). Тайуо Ауоний (5') и Тацухиро Сакамото (30') дадоха преднина на домакините, но Йереми Пино (13') и Йорген Странд Ларсен (45+1') на два пъти възстановиха равенството за гостите.

Срещата започна вихрено, като още в петата минута Авоний се възползва от подаване на Джак Рудони и откри резултата. Палас отговори бързо и в 13-ата минута Пино изравни след асистенция на Странд Ларсен. Ковънтри отново излезе напред в 30-ата минута, когато Сакамото завърши нова добра комбинация с Рудони. В добавеното време на първата част обаче Странд Ларсен се разписа с глава след подаване на Пино и изпрати двата отбора на почивка при 2:2.След почивката Палас изглеждаше по-стабилният отбор и в голяма част от второто полувреме бе по-убедителен, но не успя да стигне до обрат.

Двубоят бе белязан и от необичаен момент около Ауоний, който получи контузия при излизането си за второто полувреме и трябваше да бъде заменен, преди играта да бъде подновена. Двадесет минути преди края Франк Лампард направи тройна смяна, която промени хода на срещата и върна инициативата на Ковънтри. Пет минути преди края Брандън Томас-Асанте стреля с глава, Дийн Хендерсън отрази удара, но топката се отклони от Макнийл и попадна в мрежата на Палас. Така Ковънтри взе ценни три точки и се отдалечи от зоната на изпадащите, докато лондончани останаха на дъното с пета поредна загуба в първенството. За новия мениджър Томас Франк това бе неуспешен дебют начело на отбора.

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Снимки: Gettyimages